Naturvenner vil holde regeringen op på ambitiøs klimalov

Et bredt flertal har fredag landet en flot aftale om en klimalov, mener naturforening, som lover at følge op.

Nu er der er en klimalov på bordet, og den skal omsættes til handling.

Sådan lyder det fra flere organisationer, som roser den politiske aftale, der landede fredag aften.

Heri fastslås det, at Danmark skal levere 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding kalder aftalen "historisk", men understreger også, at den ikke kan stå alene.

- Det næste store skridt bliver nu at sikre, at de mål, som er lavet med den nye klimalov, rent faktisk bliver opnået med klimahandlingsplanen, som skal komme til foråret, siger hun i en meddelelse.

- Der vil vi fra Danmarks Naturfredningsforening fortsætte presset for, at de flotte ambitioner bliver omsat til konkret handling.

Brancheorganisation Dansk Energi påpeger, at Danmark har et særligt ansvar og bør indtage rollen som grøn frontløber.

- Vi kan gøre meget selv i Danmark, men vi kan gøre endnu mere for at hjælpe resten af Europa til at blive grøn.

- Vi har de bedste forhold i verden til at producere grøn strøm på havet, der kan bruges direkte i bilerne i Berlin, Budapest og Bratislava, siger direktør i Dansk Energi Lars Aagaard i en meddelelse.

Alle partier i Folketinget bortset fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige står bag aftalen om klimaloven.

Den indeholder bindende delmål, som ellers har været et stridspunkt undervejs i forhandlingerne.

