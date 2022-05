Navnet behøver ikke være Ærteblomst eller Blue for at være unikt

Hvis man har afleveret et vuggestuebarn for nylig og hængt dets overtøj i den lille garderobe, er der nok god sandsynlighed for, at man er stødt på et navn, der for en er nyt. Et navn, som kunne tyde på, at forældrene har vredet deres hjerner for at finde et, der i sandhed er helt unikt, og som måske har betydet en tur gennem ansøgningsprocessen i Familieretshuset, før de med statens godkendelse har kunne kalde deres afkom for eksempelvis Africa, Piphat eller Ludo.

Men man behøver ikke at skulle igennem så mange strabadser for at udstyre sit barn med et navn, som alle andre ikke har. Ifølge forskning har 97 procent af de nyfødte i Danmark et unikt navn. Det skyldes dels kombinationen af forskellige fornavne, mellemnavne og efternavne, og at andelen af dem, der hedder de mest almindelige navne er faldet. Det fortæller Birgit Eggert, der er lektor på Arkiv for Navneforskning ved Københavns Universitet og en af forskerne bag det nye danske online navneleksikon, som så dagens lys tidligere i år: