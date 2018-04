39-årige Ann Bøckhaus Thormann har fået en gæld på 90.000 kroner, fordi kommunen har udbetalt hende for meget i kontanthjælp. Hun forstår ikke fejlen, for hun og hendes mand har givet alle oplysninger til kommunen. Fejludbetalinger er et problem, der hænger sammen med, at de sociale regler bliver mere og mere indviklede, siger chefkonsulent i Kommunernes Landsforening