Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at ringe hverken til er fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nedbrud gør det umuligt at ringe til smitteopsporingen

Et omfattende nedbrud hos TDC betyder, at det torsdag middag ikke er muligt at ringe til smitteopsporingen.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Det er heller ikke muligt at ringe hverken til eller fra hele styrelsen.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra TDC om omfang og tidshorisont for nedbruddet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Miljøministeriet og Ankestyrelsen oplyser desuden henholdsvis på Twitter og på dens hjemmeside, at det i øjeblikket ikke er muligt at ringe til dem.

Det er uvist, om det har noget med nedbruddet hos TDC at gøre.

/ritzau/