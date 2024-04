Nedfaldet saks indstiller klippeindsats af stillads på Børsen

Al klipningsarbejde af stilladset på Børsen-bygningen er indstillet, indtil Hovedstadens Beredskab har fjernet en saks, der tidligere fredag faldt ned i bygningen.

Det siger indsatsleder for Københavns Beredskab Tim Ole Simonsen på et pressemøde.

- Saksen hænger i klemme mellem bygningen og stilladset. Det er endnu en ny ustabil situation, vi skal forholde os til.

- Den vejer flere ton, og det betyder, at den kan få stilladset til at åbne sig eller bevæge sig yderligere, siger han.

Beredskabet vil nu begynde arbejdet for at få frigjort saksen, der ligger i 2. sals højde, og Tim Ole Simonsen forklarer, at der risiko for, at saksen falder yderligere, og derfor kan det ikke gøres med mandskab tæt på.

- Vi vil forsøge at fastgøre nogle kæder til saksen for trække den op ad.

- Udfordringen er, at vi sikkerhedsmæssigt ikke kan have mandskab til det. Det er noget, der skal gøres på afstand med kraner og andet materiel.

Når man er kommet ind til saksen og har påsat lænkerne, vil man forsøge at løfte den op ad, siger han.

Vurdering er desuden, at saksen ikke har forsaget voldsomme skader på den såkaldt "raske del" af bygningen, hvor den faldt ned.

Der er ingen tidsfrist for, hvornår indsatsen med at klippe stilladset igen kan genoptages, men en ny klipper skulle være på vej fra Jylland, siger Tim Ole Simonsen.

Han forventer, at den er fremme omkring klokken 18.30 til 19.00 fredag aften. Herefter skal den samles, før man kan bruge den.

Det er først, når saksen er fundet og samlet op, at man igen vil begynde arbejdet med at klippe stilladset omkring Børsen op. Det vil man gøre for at udligne spændinger.

Tim Ole Simonsen siger til pressemødet, at der vil være tale om flere timers forsinkelse, før klippeindsatsen kan fortsætte. Det er ikke kortlagt, hvorfor saksen faldt af.

Tim Ole Simonsen siger, at man fortsat arbejder med at slukke små brænde, og det vil man flere dage endnu.

Han tilføjer desuden, at der forsat er stor risiko for kollaps af ydremurene omkring den nedbrændte del af bygningen.

/ritzau/