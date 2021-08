Nedlukning af Skagen er afblæst - men kendt hotel må lukke ned

Smittetallene i Skagen er mere end halveret sammenlignet med starten af ugen. Derfor er sognet nu ikke længere i fare for at lukke ned.

Tirsdag havde Skagen Sogn en ugentlig incidens - smittetilfælde per 100.000 indbyggere - på 836. Lørdag er tallet faldet til 353.

Et sogn bliver nedlukket, hvis det i løbet af en uge overskrider tre nøgletal.

Det er flere end 20 smittetilfælde, en positivprocent på over tre og en incidens over 1000.

Positivprocenten i Skagen er lørdag nede på 2,2, og der er samtidig registreret 27 smittetilfælde den seneste uge. Tirsdag lå positivprocenten på 4,8.

Nedlukningen er derfor indtil videre afblæst.

Smitten steg ellers kraftigt i Skagen i slutningen af juli og starten af august.

Ifølge flere lokale medier steg smitten i forlængelse af uge 29 - kendt som Hellerup-ugen - hvor der var mange mennesker i byen.

Modsat resten af Skagen bliver det kendte Ruths Hotel nedlukket på ubestemt tid fra lørdag.

Det sker, da to medarbejdere er testet positive med corona, skriver Nordjyske.

Direktør for Ruths Hotel Tom Boye kalder overfor Nordjyske situationen med nedlukningen af hotellet for "ekstrem trist", men han var ikke i tvivl om at lukke stedet.

- Sikkerheden frem for alt. Det giver ikke mening at gamble med gæsternes og medarbejdernes ve og vel. Vi ved, at når coronaen først har bidt sig fast, så spreder den sig hurtigt.

- Derfor har vi besluttet at lukke ned, siger Tom Boye til Nordjyske.

Direktøren fortæller, at alle medarbejdere blev testet negative mandag og tirsdag, men to medarbejdere testede positive i lyntest henholdsvis onsdag og torsdag.

Han har endnu ingen idé om, hvornår Ruths Hotel kan tage imod gæster igen.

/ritzau/