Nedlukning fik danskerne til at købe brugt

Hvad skal man bruge sine opsparede penge på, når muligheden for at rejse på både vinter- og sommerferie er stærkt forringet? Noget tyder på, at mange i 2021 i stedet brugte deres ekstra kroner på at forny hjemmet. En ny opgørelse fra Den Blå Avis, der formidler salg af nyt og brugt mellem private, viser således, at de fem mest populære søgninger sidste år var 1) sofa, 2) spisebord, 3) iPhone, 4) sofabord og 5) skrivebord.