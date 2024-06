Nedrivning af bro forventes at spærre Østjysk Motorvej i 16 timer

Nedrivningen af en motorvejsbro betyder, at E45 Østjyske Motorvej spærres mellem Hornstrup og Hedensted i den næstsidste weekend i juni.

Motorvejsstrækningen vil fra lørdag den 22. juni klokken 17.00 til søndag den 23. juni klokken 09.00 være spærret i begge retninger.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Nedrivningen sker, som følge af at E45 mellem flere steder mellem Kolding og Randers udvides med et ekstra spor. Over en længere periode rives ni broer mellem Aarhus og Vejle ned og bygges op på ny.

John Kjærsgaard, der er projektchef ved Vejdirektoratet, opfordrer til, at bilister forsøger at planlægge deres rejse uden om tidspunktet, hvor motorvejen er spærret.

- Det er aldrig sjovt, når vi er nødt til at spærre en motorvej, men når så store maskiner skal i gang med at bryde tonstunge betonelementer ned, er der ikke andet at gøre.

- Vi har planlagt arbejdet i et tidsrum, hvor vi generer trafikken mindst muligt, og så opfordrer vi alle, der skal mellem Vejle og Horsens, til at planlægge deres rejse, så de helt undgår at køre mellem kl. 17.00 og 09.00, siger han i pressemeddelelsen.

Hjemmeværnet vil i tidsrummet, hvor broen rives ned, assistere med at dirigere trafikken væk fra motorvejen og ud på omkørselsruter omkring motorvejen.

Vejdirektoratet vurderer, at omkørselsruterne vil forlænge den normale rejsetid med op mod 10 minutter.

Den første af de i alt ni broer, der skal rives ned, blev revet ned syd for Skanderborg i oktober.

Motorvejsbroen, der skal rives ned i juni, fører Bredalsvej over motorvejen i Hedensted. Den vejer knap 900 ton og består primært at beton og stål.

De seneste 12 måneder er en ny og længere bro blevet bygget ved siden af den eksisterende bro. Den vil blive taget i brug, når nedrivningen af den gamle bro er gennemført.

Efter genåbningen af motorvejen vil hastighedsbegrænsningerne på strækningen blive sat til 80 kilometer i timen, ligesom kørebanerne gøres smalle, indtil udvidelsen af motorvejen står klar.

Udvidelsen forventes at stå klar i 2026.

