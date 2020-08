Nedslag i regeringens forslag til finanslov

Mandag præsenterer regeringen sit forslag til finansloven for næste år.

Vi ved indtil nu, at:

- Regeringen vil reducere den såkaldte forhandlingsreserve, som bruges til partiernes særlige ønsker. Sidste år lagde regeringen op til at have en forhandlingsreserve på 2,1 milliard kroner på finansloven for i år.

- Regeringen vil køre med det maksimalt tilladte underskud på de offentlige finanser næste år for at håndtere coronakrisen.

- Regeringen vil oprette en særlig kasse på et milliardbeløb, kaldet krigskassen. Den skal bruges til at styrke Danmarks økonomi og til de ekstraordinære sundhedsudgifter, der følger på grund af coronakrisen.

/ritzau/