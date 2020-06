Nedslag i undersøgelsen

* I 2020 ligger tryghedsscoren på 70,7. Det er en lille fremgang fra 2019, hvor scoren lå på 70,5.

* 73 procent af de adspurgte er enten bekymrede eller meget bekymrede for, at coronakrisen vil medføre en dyb økonomisk krise.

* 30 procent har svaret, at de er utrygge for at mangle penge, hvis der kommer en uventet udgift. Det er lille fald fra 2019, hvor det var omkring 33 procent, der svarede, at de var utrygge ved dette.

* Omkring 22 procent er utrygge overfor at miste deres arbejde. Det er en stigning fra 19 procent i 2019.

Kilde: TrygFonden.

/ritzau/