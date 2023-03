Efter en måned på posten: Lars Boje Mathiesen ekskluderet og stopper som formand

Ugens sidste morgensamling begynder herhjemme med 50-året for den fri abort. I den anledning gør vi status i dagens avis og lancerer en ny serie.

Aldrig har aborttallet været så lavt som nu

Færre, tidligere og sikrere - det opsummerer meget godt udviklingen siden 1973 til i dag, når det gælder abort i Danmark, hvis man spørger professor og overlæge Øjvind Lidegaard.

I det første år med fri abort blev der foretaget 14 abort pr. 1000 kvinder, og fra juli 2021 til juni 2022 var det tal 10 pr. 1000 kvinder. I alt 12.399 aborter. I løbet af årtierne er prævention blevet effektiv og udbredt, de medicinske metoder udviklet, og igen og igen er debatten om abortgrænsen blusset op. I denne artikel giver vi et overblik over udviklingen i 100 års dansk aborthistorie.

Flere døde og sårede efter skyderi i Hamborg

Politiet i Hamborg har endnu ikke meddelt, hvor mange døde der er tale om. Foto: Daniel Bockwoldt/AP/Ritzau Scanpix

Omkring kl. 9 i går aftes hørtes skud i en rigssal i Hamborg, hvor medlemmer af Jehovas vidner ofte samles. Præcist hvor mange der er døde, vides endnu ikke ifølge Ritzau. Det tyske medie Bild skriver, at der er tale om mindst syv personer, men det er ikke bekræftet af politiet. Da det tyske politi ankom til stedet fandt de en død mand, som de mener er gerningsmanden, men det er fortsat ikke bekræftet. Her til morgen skrev politiet på Twitter, at de nu undersøger motivet bag skyderiet, og at der vil blive holdt et pressemøde om eftermiddagen fredag.

“Det eneste, vi ved, er, at adskillige mennesker er døde, at flere mennesker er sårede, og at de er blevet transporteret til hospitaler,” sagde politiets talsmand Holger Vehren ifølge BBC.

Andre nyheder fra udlandet:

Xi Jinping får tredje regeringsperiode i Kina. Der var ingen andre kandidater, da 3000 personer i Den Nationale Folkekongres genvalgte den Xi som præsident.

Tusindvis af israelere gik ifølge Reuters endnu en gang på gaden i protest mod den israelske premierminister Benjamin Netanyahus nye reformforslag, som de mener vil fratage befolkningen demokratiske rettigheder.

Lars Boje Mathiesen ekskluderet fra Nye Borgerlige

Det er vist rimeligt nok at betegne den seneste tid for partiet Nye Borgerlige som turbulent. Og det blev understreget i går aftes, da det kom frem, at Lars Boje Mathiesen, som ellers var blevet udpeget som formand, er blevet ekskluderet fra både folketingsgruppen og partiet. Det skriver Ritzau.

Ifølge hovedbestyrelsens formand Jesper Hammer er begrundelsen, at den nu tidligere partiformand har “henvendt sig med et krav om at få overført cirka 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet, til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne”. Lars Boje Mathiesen har ikke svaret på Ritzaus henvendelser.

Menighedsrådsformand anklaget for tyveri fra sognets konto

I det kirkelige Danmark er der en, der ifølge anklagemyndigheden er gået skridtet videre. Mere end 100.000 kroner. Så mange penge anklages en menighedsrådsformand fra det østlige Lolland for at have stjålet fra sognet, skriver Ritzau. Ifølge anklagemyndigheden har formanden overført beløb fra menighedsrådets konto til sin egen private konto ad 14 omgange.

Beløbene svinger fra 180 til 35.000 kroner og er angiveligt foretaget i perioden fra juni 2018 til februar 2019. Den 53-årige mand trak sig fra menighedsrådet i august 2019 og nægter sig skyldig, men anklagemyndigheden mener, at han skal fængsles for mandatsvig.

Kan to mænd blive biologiske fædre til det samme barn?

Et forsøg i mus har kastet et opsigtsvækkende resultat af sig. Foto: Toshiyuki Kon/AP/Ritzau Scanpix

Ugen rundes af med en opsigtsvækkende nyhed. Det er nemlig lykkedes japanske forskere at skabe æg af mandlige celler fra mus og befrugte dem med sæd fra en anden mus. Det vil sige, at to hanmus er blevet biologiske fædre til de samme museunger. Ifølge forskerne kan metoden forsøges på mennesker på sigt. En professor fra Harvard er “fascineret” af resultatet, men påpeger over for BBC, at der er langt fra forsøget på musene, til at man undersøger, om det kan være muligt hos mennesker.