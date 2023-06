“Nej, jeg er ikke på vej til Nato,” sagde statsministeren på Folkemødet

Godmorgen.

Ugens sidste Morgensamling starter i Allinge på Bornholm, hvor årets Folkemøde er skudt i gang. Her åbnede statsminister Mette Frederiksen (S) mødet med at tale om aktiv dødshjælp.

I sin åbningstale lagde hun vægt på, at politikere burde være åbne over for debatten om aktiv dødshjælp. Hun udtrykte, at hun godt ved, at Det Etiske Råd flere gange har udtalt sig imod aktiv dødshjælp, men:

“Selv har jeg det helt anderledes. Der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg,” lød det fra statsministeren.

I dagens avis hilser formand for Det Etiske Råd debatten om aktiv dødshjælp velkommen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede Folkemødet på Bornholm med en tale om aktiv dødshjælp. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix.

Men ifølge TV2’s politiske analytiker Hans Redder handler udmeldingen om aktiv dødshjælp ikke kun om, at Mette Frederiksen ønsker at debattere det emne.

“Hun ved godt, at medierne nu vil fokusere på det, og det kan tage noget af fokus fra Nato-spørgsmålet, hvilket vil passe hende godt,” siger han.

Statsministeren bakker op om forlængelse af Stoltenberg

For spørgsmålet om, om Mette Frederiksen er på vej til at blive Natos næste generalsekretær, florerer for tiden rundt om statsministeren.

Men i går meddelte den nuværende generalsekretær Jens Stoltenberg, at han var åben for at forlænge sit mandat. Og det hilste Mette Frederiksen velkommen.

“Hvis vi kan få ham til at fortsætte, vil jeg mene, at det er en rigtig, rigtig god løsning,” sagde hun til DR, da hun på Folkemødet blev spurgt ind til generalsekretærens udmelding.

I samme omgang fik hun også svaret på det åbenlyse spørgsmål:

“Nej, jeg er ikke på vej til Nato,” sagde hun.

Menighedsråd trækker sig efter konflikt

Vi vender tilbage til Danmark og mere specifikt til Ejstrup og Gludsted kirker i Midtjylland, hvor menighedsrådsmedlemmerne tidligere på måneden meddelte, at de ville trække sig, hvis deres præst Marlene Sigh ikke stoppede.

Og det var så det, de gjorde. For da Marlene Sigh til et menighedsrådsmøde den 15. juni meddelte, at hun blev som præst, blev menighedsrådet bedt om at tilkendegive, hvis de ønskede at stoppe. 10 ud af 12 rakte hånden i vejret.

“Jeg fortryder, at jeg var med til det. Det er noget svineri, at vi sådan har dolket Marlene i ryggen,” forklarede et af medlemmerne sin beslutning med.

Hvad konflikten handler om, kan du læse om i Kristeligt Dagblad.

500 flygtninge frygtes døde

Morgensamlingen bevæger sig nu til udlandet.

Onsdag sank et skib med omkring 750 flygtninge ombord ud for Grækenlands sydkyst. I skrivende stund er 104 blevet reddet, mens 78 er blevet bekræftet døde. Det efterlader altså flere hundrede, som stadig er forsvundet, og det gør ulykken til en af de værste skibsulykker med flygtninge ombord.

Klokken 01.40 onsdag nat meddelte skibet her, at den ene motor var gået i stykker. 10 minutter efter var det sunket. Foto: AFP/Ritzau Scanpix.

Skibet, der formodes at være sejlet fra Libyen med kurs mod Italien, sank på blot ti minutter fra den første melding om, at den ene motor var gået ud. Redningsarbejdet fortsatte hele torsdag og er stadig i gang, men de græske myndigheder mener, at chancerne for at finde personer i live er minimale. Hvor flygtningene ombord kommer fra, er endnu ikke offentliggjort, skriver BBC.

Bussen til “helvede” skifter nummer

Vi bliver i udlandet, men tager til Polen. For i fremtiden vil det ikke længere være muligt at tage bus 666 til den polske by Hel. Det skriver The Guardian.

Byen, hvis navn udtales på samme måde som det engelske ord for helvede, hell, har længe været en populær turistattraktion. Og bussens nummer, nemlig Dyrets tal, har gjort, at turisterne i morskab har taget bussen frem for toget, der egentlig er meget hurtigere.

Men på grund af chikane fra konservative kristne, har det lokale busselskab valgt at ændre nummeret på bussen til 669. De konservative kristne har blandt andet kaldt det for “en ondsindet joke”, der får folk til at tvivle på efterlivet.

Hvilken er Danmarks smukkeste kirke?

Nu er det blevet tid til at kåre Danmarks flotteste kirke!

For Kristeligt Dagblads store sommerkonkurrence, hvor Danmarks smukkeste kirke skal findes, er skudt i gang.

Måske er Humble Kirke på Langeland din yndlingskirke? Foto: Leif Tuxen.

Måske synes du, at din lokale hvidkalkede kirke er den smukkeste i landet. Det kan også være, at du har besøgt en kirke, der lå et naturskønt sted. Eller måske er du faldet for en af landets domkirker.

Inden den 28. juni kan alle sende deres bud på Danmarks flottede kirke. Herefter findes der syv finalister, som der skal stemmes om.

Du kan sende dit bud til smukkirke@k.dk.

Morgensamling er tilbage igen på mandag.

God weekend.