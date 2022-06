Kun en tredjedel af danskerne stemte nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Nej-sidens frontfigur Morten Messerschmidt skyder skylden for nederlaget på Nye Borgerlige og Enhedslisten.

Det virkede ikke ligefrem som om, at det kom som en overraskelse for de fremmødte medlemmer af Dansk Folkeparti, da det tidligt onsdag aften stod klart, at cirka to tredjedele af danskerne havde stemte ja til at afskaffe forbeholdet overfor at deltage i EU’s fælles forsvars- og sikkerhedspolitik.

Faktisk fortsatte de fleste, der var tilstede ved partiets valgfest på Christiansborg, med at spise deres stegte flæsk, da den krystalklare exit-poll hoppede frem på skærmene på slaget otte.