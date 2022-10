Nej til Frederiksen: Ellemann-Jensen vil lede borgerlig regering

Venstre vil ikke have en regering hen over den politiske midte, hvilket statsministeren nu foreslår.

I lighed med Konservative fastholder Venstre, at partiet ikke vil indgå i regering med Socialdemokratiet.

Venstre vil lede en borgerlig regering.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på et pressemøde, kort tid efter at statsminister Mette Frederiksen (S) udskrev folketingsvalg til afholdelse 1. november.

I den forbindelse annoncerede Mette Frederiksen overraskende, at Socialdemokratiets plan om at fortsætte en etpartiregering var droppet. Nu er ønsket en regering hen over den politiske midte med partier fra både rød og blå blok.

- Jeg går til valg på at blive Danmarks næste statsminister i en ny borgerlig – liberal regering, siger Ellemann–Jensen.

Dermed afviser han igen tanken om en bred regering, som Mette Frederiksen indtil valgudskrivelsen havde luftet tanker om at ville diskutere.

/ritzau/