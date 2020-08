Nej til mundbind kan i yderste konsekvens resultere i bøde

Et landsdækkende krav om mundbind i offentlig transport træder i kraft lørdag. Reglerne er nu offentliggjort.

Det kan straffes med bøde, hvis man nægter at forlade et offentligt transportmiddel, hvis man er blevet bedt om det på grund af manglende mundbind.

Det fremgår af en bekendtgørelse på retsinformation.dk.

Et landsdækkende krav om mundbind i den offentlige transport træder i kraft lørdag.

Personale i eksempelvis tog og bus har ret til at bortvise personer, der rejser uden mundbind eller visir. Nægter man at efterleve dette, kan det straffes med bøde.

Desuden bliver arbejdsgiverne for ansatte i den offentlige trafik pålagt at sørge for, at deres ansatte bærer mundbind, så længe de befinder sig i transportmidlet eller på en station.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) håber og tror dog på, at alle vil følge reglerne. Han mener, at regeringen gør det mere simpelt, når det bliver et krav for alle at tage mundbind eller visir på.

Han beretter om, at der vil kunne "opstå spørgsmål", man må tage hen ad vejen.

- Vi har med bekendtgørelsen lavet nogle klare rammer, men der vil også kunne opstå spørgsmål, som vi må tage løbende. Det vigtigste for mig er, at alle husker den sunde fornuft, og at vi for vores egen eller hinandens skyld ikke forsøger at omgå reglerne.

- For langt de fleste er det simpelt at følge reglerne, og jeg er sikker på, at det dygtige personale ude i trafikken vil gøre deres for at hjælpe til på en god måde, skriver transportministeren i en kommentar.

Selv om det er et krav, at alle passagerer bærer mundbind, er der undtagelser.

Det gælder for børn under 12 år samt ældre med eksempelvis demens eller vejrtrækningsproblemer.

Det gælder heller ikke for folk med fysisk eller nedsat svækkelse, der gør, at de ikke kan bære mundbind eller visir.

/ritzau/