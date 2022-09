Nekrolog: Thorkild den troværdige

Fire måneder efter Thorkild Simonsen havde fået konstateret kræft i 2019, havde Kristeligt Dagblad sat ham stævne i Aarhus til en samtale i Musikhuset Aarhus. Bilen havde han parkeret ved rådhuset, hvor han efter aftale altid havde lov at parkere. Han mente, vi kunne tale uforstyrret i forhallen, men man kune ikke tælles på en hånd, hvor mange gange samtalen blev afbrudt, fordi et bysbarn ville tale med den tidligere borgmester, som nu er død i en alder af 96 år.

På et tidspunkt kom en tidligere elev, som ville høre, om Thorkild Simonsen mon kunne huske ham fra årene på Brobjerg Skolen i Aarhus? Det var fra 1964 til 1970, at Simonsen var skoleleder. Og nej, Thorkild Simonsen huskede ikke manden, men de fik en snak. Manden berettede, den tidligere skoleleder lyttede, og så blev der sagt pænt farvel. For sådan var Thorkild Simonsen: Folkets mand og særdeles god til at lytte.