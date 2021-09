Nemlig.coms moderselskab kræver dementi af Københavns Kommune

Københavns Kommune må enten dokumentere eller dementere, at coronasmittede chauffører har bragt mad ud til ældre og udsatte borgere.

Det skriver Intervare, som Københavns Kommune betaler for at levere mad til ældre og udsatte borgere, i en pressemeddelelse.

Intervare er et moderselskab, der ejer 100 procent af Nemlig.com.

- Vi har i dag tjekket Corona-appen hos alle de transportvirksomheder, der kører varer ud i Københavns Kommune for Intervare. De har dokumenteret, at ingen af de selvstændige vognmænd, som kører varer ud, har været covid-smittede.

- Så vi ved ganske enkelt ikke, hvor de anonyme påstande stammer fra, og som overborgmester Lars Weiss (S) nu fremturer med i pressen. Derfor må Københavns Kommune nu dokumentere påstanden eller dementere, siger Mikkel Pilemand, der er kommerciel direktør i Intervare.

Torsdag aften skrev DR på baggrund af en aktindsigt i en rapport fra Københavns Kommune, at chauffører, der var syge og testet positive for coronavirus, leverede mad og dagligvarer til ældre og udsatte borgere i Københavns Kommune.

I rapporten har kommunen interviewet otte chauffører. Det oplyses ikke, hvor mange af chaufførerne, der har bragt varer ud, mens de var smittede med coronavirus.

Desuden er der ikke indhentet dokumentation for den positive test.

Mikkel Pilemand forklarer i pressemeddelelsen, at Intervare ud over den faste procedure ved sygdom også har fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer under hele coronapandemien.

Ifølge DR indeholder Københavns Kommunes med Intervare en såkaldt arbejdsklausul.

Den skal sikre, at alle medarbejdere der udfører arbejde på aftalen skal have fair løn- og arbejdsvilkår.

Intervare skriver dog i pressemeddelelsen, at det er helt forkert.

- Intervare har i gennem 20 år haft og har fortsat et godt og tillidsfuldt samarbejde med en række af landets kommune herunder Københavns Kommune.

- I alle årene har Intervare anvendt transportvirksomheder til distribution af de dagligvarer, som vi pakker til visiterede borgere. Ingen kommuner - heller ikke Københavns Kommune - har anfægtet dette gennem årene, siger Mikkel Pilemand i pressemeddelelsen.

Intervares advokatfirma Bech Bruun er ikke i tvivl om, at chaufførerne er at betragte som selvstændigt erhvervsdrivende, og derfor ikke er omfattet af arbejdsklausulen.

/ritzau/