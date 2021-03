Netcompany og Trifork skal levere digitalt coronapas

Digitaliseringsstyrelsen har valgt leverandører af digitalt coronapas, som skal være klar i maj.

Det bliver it-virksomhederne Netcompany og Trifork, der bliver leverandører af det kommende digitale coronapas, som danskerne skal kunne tage i brug fra maj.

Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen fredag på sin hjemmeside.

Coronapasset skal være en brugervenlig app, som danskerne skal kunne downloade på deres smartphone.

Netcompany er blevet valgt til at udvikle coronapas-appens såkaldte front-end og back-end, mens Trifork er blevet valgt til at stå for den nødvendige udvikling i den bagvedliggende sundhedsinfrastruktur.

Det har længe været et ønske i rejsebranchen og det øvrige erhvervsliv at få et digitalt coronapas.

For nylig blev der åbnet op for, at virksomheder kunne byde ind på opgaven.

Opgaven med det digitale coronapas er delt i to. Den ene er at udvikle selve app'en, der skal være brugervenlig og kunne vise vaccinationsstatus og testsvar fra både PCR-test og lyntest samt immunitet ved tidligere smitte.

Den anden del af opgaven går ud på at opdatere en del af it-infrastrukturen, herunder hjemmesiden sundhed.dk, som skal kunne tale sammen med app'en.

Fire store it-selskaber har tidligere været til møde hos Digitaliseringsstyrelsen for at præsentere deres forskellige bud på et coronapas.

Det var Netcompany, Trifork, IBM og Visma, og opgaven gik altså til de to førstnævnte.

I første omgang har regeringen lagt op til, at coronapasset skal kunne bruges, hvis man skal rejse til et land, hvor der er krav om negativ test eller vaccination. Derfor skal app'en også kunne matche de krav, der er i EU.

/ritzau/