Nets vil have betalingskort til at afsløre alder

Nets samarbejder med detailhandlere om, at butikker fremover kan tjekke alder, når man bruger betalingskort.

Spørgsmålet "Må jeg se id?" kan snart være fortid i danske supermarkeder og kiosker.

Nets samarbejder nemlig med detailhandlerne om at gøre det muligt for butikkerne at tjekke alder, når en kunde bruger betalingskort.

Det oplyser pressechef hos Nets Søren Winge.

- Vi ser på, om man kan få data fra bankerne, der gør det muligt at validere alder i forbindelse med køb af forskellige varegrupper, siger Søren Winge.

Sidste år foretog organisationen Alkohol Samfund en stikprøve, der viste, at 10 ud af 11 kiosker og supermarkeder solgte alkohol til 13-årige.

Den problematik håber Nets og detailhandlerne på at løse.

- Ønsket har været, at man kan lave mere automatiske kontroller, så man ikke skal have id-kortet frem, hver gang man skal vurdere, om man kan købe forskellige varegrupper, herunder spiritus og tobak, siger Søren Winge.

Spørgsmål: Hvordan vil I sikre jer, at personen, der bruger betalingskortet, også er ejeren, når man kun kan se alder, men ikke billede på personen ligesom på et id?

- Hvis du deler dit betalingskort med andre, så har du begået ulovlighed, for at videregive sit kort er ikke tilladt. Det samme vil du kunne gøre med legitimation principielt, siger Søren Winge.

Han kan ikke sige, hvad udsigterne er for at få betalingskort med alder indført.

- Det er noget, der er i proces. Det er svært at sige, hvornår det er klar, men vi vil gerne være med til at løse det, siger Søren Winge.

I Danmark skal man være 18 år for at købe stærk spiritus og tobak, og det er ulovligt for butikkerne at sælge til mindreårige.

Det er muligt at eje et betalingskort helt ned fra syvårsalderen.

