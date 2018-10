Netsupermarked: Selvkørende robotter er næste revolution

Flere dagligvarebutikker finder det interessant, at regeringen og DF vil have forsøg med selvkørende robotter.

I fremtiden kan det blive en realitet, at små selvkørende robotter leverer dagligvarer lige til døren i Danmark.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gå videre med at udarbejde en forsøgsordning for små selvkørende robotter, der kan levere varer.

Og den idé bliver godt modtaget af flere supermarkeder, der sælger på nettet.

Stefan Plenge, administrerende direktør og stifter af Nemlig.com, fortæller, at det kunne være oplagt, at hans virksomhed deltager i forsøg, hvor robotter leverer dagligvarer.

- Den næste helt store revolution er, når vi inden for en overskuelig årrække får indført selvkørende robotter og biler på vejene. Det bliver en af de største game changers, fordi det vil betyde, at prisen for levering af varen vil falde og leveringshastigheden vil stige, siger han.

Robotterne skal ifølge Transportministeriet køre i et langsomt tempo på omkring seks kilometer i timen, og de skal køre side om side med fodgængere på fortovet.

Det forventes, at robotterne vil kunne levere varer over afstande på to til tre kilometer.

- I dag er vores distribution anderledes, fordi vi distribuerer fra et centrallager, men jeg kunne sagtens se en situation, hvor robotter i stil med de her kunne bringes i spil i tætbefolkede områder som København, hvor det også er begrænset med parkeringspladser, siger Nemlig.com-direktøren.

Coop, der står bag kæder som Fakta, Irma og SuperBrugsen og sælger dagligvarer over nettet, finder ligeledes den nye leveringsmetode interessant, fortæller informationsdirektør Jens Juul Nielsen.

- Vi kommer til at se danskernes måde at købe dagligvarer på dramatisk, og selv om vi ikke har nogle helt aktuelle planer om at gøre det, kan det sagtens være en løsning i fremtiden, siger han.

Mads Grand, pressechef i Salling Group, der blandt andet har Netto og Føtex, oplyser, at selskabet ikke har planer om at levere dagligvarer med robotter, men han finder det også interessant.

- Selvfølgelig er der et potentiale i dagligvarer. Men der, hvor det er særligt interessant, er, at vi i mange af vores butikker driver apoteker. Og der kunne sagtens være muligheder for udbringning derfra, siger han.

Nemlig.com-stifter Stefan Plenge ser politisk tøven over for teknologierne som den største udfordring ved brugen af selvkørende robotter.

- Kigger man mod udlandet er der allerede store fremskridt på området. Hvis ellers de danske politikere er klar til at teste teknologierne af, er fremtiden ikke langt væk, siger han.

