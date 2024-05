Netto opfordrer sine kunder til prepping i ugens tilbudsavis

Dagligvarekæden Netto opfordrer sine kunder til at forberede sig på en krise i sin seneste tilbudsavis.

På side 23 i denne uges tilbudsavis bliver kunderne mødt af overskriften "Den sikre side. Prepping til enhver situation".

At preppe betyder at forberede sig på en krisesituation. Det kan være et cyberangreb, en naturkatastrofe, en krig eller pandemier

Netto har i tilbudsavisen tilføjet en huskeliste, hvor der blandt andet står stearinlys, batteridrevet radio, håndsprit, medicin, dåsemad og kontanter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til TV 2 afviser Martin Hasgard Olesen, der er kommerciel direktør i Netto, at kæden er med til at forstærke en frygt hos forbrugerne.

Derimod mener han, at det taler ind i en tendens og nærmere er en hjælp til kunderne.

- Vi ser det her som en hjælp til folk, der overvejer at forberede sig lidt bedre til uforudsete udfordringer eller hændelser, siger han til mediet.

Selv om Danmark ikke står over for en direkte militærtrussel, gør flere sig klar til en krisesituation eller måske ligefrem en krig.

Det vidner blandt andet salget i butikker med friluftsudstyr, der oplever flere kunder, som køber frysetørret mad, og flere Facebooksider om. Blandt andet "Preppers i Danmark".

Gruppen har 15.600 medlemmer, hvoraf mange blev medlem under corona, og da Rusland invaderede Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

For få måneder siden kom det frem, at Beredskabsstyrelsen i et samarbejde med andre myndigheder er gået i gang med et arbejde, som har fokus på, hvad borgere selv kan gøre, hvis en krise eller en krig rammer.

Det kan munde ud i en pjece, sagde kontorchef Johan Zilmer-Bülow til Jyllands-Posten.

Folderen "Hvis krisen eller krigen kommer" udkom i Sverige i 2018. Den blev uddelt til husstande i hele landet.

Senest, Danmark sendte en pjece ud, var i 1962, hvor Statsministeriet stod bag den husstandsomdelte "Hvis krigen kommer".

/ritzau/