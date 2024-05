Netto stopper samarbejdet med Copenhagen Pride efter de seneste ugers uro omkring organisationen.

Det bekræfter Henrik Vinther Olesen, kommunikationsdirektør i Salling Group, som driver Netto, over for B.T.

- Det har vi, fordi vi desværre ikke er betryggede i, at der vil være den fornødne ro omkring Priden og den fælles sag, siger han til B.T. om årsagen.

Det er blot tre uger siden, at Netto over for Børsen afviste at droppe samarbejdet.

Flere store selskaber samt erhvervsorganisationen Dansk Industri har stoppet støtten til Copenhagen Pride.

Det er sket, efter at Copenhagen Pride tidligere i år bad sine samarbejdspartnere om at tage stilling til spørgsmål om konflikten mellem Israel og Hamas.

- Når vi indgår et partnerskab, forpligter vi os gensidigt til at arbejde sammen om at forbedre forholdene for LGBTI+-personer på mange områder, herunder at stille spørgsmål og give udtryk for vores bekymring over forretningsaktiviteter i Israel og de besatte palæstinensiske områder, skrev organisationen i en udtalelse 14. februar.

Cirka tre uger senere lød det dog i en ny udtalelse, at organisationen havde formuleret sig dårligt.

Der var ikke tale om, at Copenhagen Prides partnere skulle vælge side i konflikten, ligesom organisationen heller ikke selv havde valgt side, lød det.

Listen over selskaber, der har trukket støtten til Copenhagen Pride, tæller blandt andet Mærsk, Novo Nordisk, Nykredit og DFDS.

Henrik Vinther Olesen fortæller til B.T., at det skal overvejes, om Netto næste år vil genoptage samarbejdet med Copenhagen Pride.

På baggrund af sagen trådte Lars Henriksen tidligere i maj tilbage som politisk forperson og talsperson for Copenhagen Pride.

