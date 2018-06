Ngo'er kritiserer energiudspil: Det er dybt uansvarligt

Naturfredningsforening kritiserer regeringens energiudspil, som ifølge notat ikke får CO2-udslip til at falde.

Der er ikke udsigt til, at regeringens nye energiudspil vil føre til et fald i det danske CO2-udslip. Tværtimod kan udledningen ende med at stige frem mod 2030 med ti procent.

Det viser et regeringsnotat, som Politiken har fået tilsendt.

Maria Reumert Gjerding, som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, kalder regeringens udspil "dybt uansvarligt".

- Hovedopgaven for energiaftalen er at sikre, at vi handler ansvarligt på klimaudfordringen. Med regeringens udspil vil CO2-udledningen stige. Det er ærlig talt rystende, siger hun til Ritzau.

I et svar, der blev sendt til Folketingets partier i maj, skriver regeringen, at energiudspillet giver en "umiddelbar og isoleret reduktion" i Danmarks udledning af drivhusgasser på fire-fem millioner ton CO2.

Men tallet tager ikke højde for, at techgiganter som Apple og Google vil åbne store datacentre i Danmark de kommende år, som vil føre til øget udledning.

Dertil kommer, at regeringen i sit energiudspil foreslår at lempe elafgiften, hvilket også øger CO2-udledningen.

I alt forventer regeringen ifølge det hemmelige forhandlingsnotat, at Danmark i 2020 udleder mellem 43,4 og 43,7 millioner ton CO2. I 2030 forventes det samme tal at stige til mellem 46 og 47,7 millioner ton.

Det vil i bedste fald give en stigning på 5,3 procent og i værste fald en på 9,9 procent, viser notatet.

I Care Danmark arbejder de på at afbøde virkningen af klimaforandringer i fattige lande.

Derfor frustrerer det klimarådgiver John Nordbo, at et rigt land som Danmark tilsyneladende ikke gør nok for at forhindre den globale opvarmning.

- Det er virkelig overraskende, at regeringsudspillet er så ringe, siger han.

Det er John Nordbo, som har delt det hemmelige notat med Politiken. Hans egne tal viser, at det danske mål for CO2-udslip fra 1990 til 2030 på 39 procent er mindre ambitiøst end lande som Tyskland og Storbritannien. Sidstnævnte har et mål på 57 procent.

- Jeg vil derfor råde regeringen til at fremlægge et egentligt klimaudspil, som er ambitiøst og som måler sig med omverdenen, samt lever op til de mål, der er fastsat i Parisaftalen.

- Alle lande, som overhovedet kan, bør sætte ind ved at reducere deres klimabelastning. Og det er der lagt op til, at Danmark ikke gør frem mod år 2030, siger John Nordbo til Ritzau.

