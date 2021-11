Ni mistænkte tilfælde af coronavariant undersøges

Der er fortsat to bekræftede tilfælde af coronavarianten Omikron i Danmark, og derudover er der ni mistænkte tilfælde, der afventer yderligere undersøgelse.

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

De to tilfælde, hvor man med sikkerhed ved, at der er tale om den nye coronavariant, er fundet hos personer, der har været på rejse til Sydafrika.

Myndighederne har igangsat en omfattende opsporing af de smittedes nære kontakter.

Seruminstituttet oplyser, at de ni mistænkte tilfælde har en positiv såkaldt variant-PCR.

Denne test skal bekræftes ved en helgenomsekventering, før man med sikkerhed ved, hvilken variant der er tale om.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste mandag formiddag, at man har mistanke om smitte med Omikron-varianten blandt elever på Rasmus Rask Skolen i Odense.

Skolen med lidt over 400 elever fra 0.–9.-klasse er på den baggrund blevet lukket, i første omgang mandagen ud.

Det skyldes ifølge skoleleder Lasse Bach Sørensen en omfattende smitteopsporing, der involverer store dele af personalet.

Derfor er det ikke muligt at opretholde undervisningen og SFO, skriver skolelederen på Facebook.

Danmark har indført rejserestriktioner i forhold til ti lande i det sydlige Afrika som følge af Omikron-varianten.

Restriktionerne betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til landene Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Eswatini, Angola, Malawi og Zambia.

Desuden skal indrejsende til Danmark fra de nævnte lande have foretaget en test senest inden for 24 timer efter indrejse og isolere sig i ti dage efter ankomst til Danmark.

Omikron-varianten blev opdaget i Sydafrika, og varianten er også siden registreret i en række andre lande.

Omikron frygtes at være mere smitsom end den dominerende Delta-variant. Den er muligvis også mindre følsom over for antistoffer fra vacciner. Der mangler dog officielle data til at be- eller afkræfte disse formodninger.

/ritzau/