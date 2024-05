Ni ud af 10 der overlever hjertestop er fortsat i live et år efter

Langt de fleste mennesker, der overlever et hjertestop, har gode chancer for at overleve på længere sigt.

Det viser nye tal fra Dansk Hjertestopregister, som er udarbejdet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RRKP).

Tallene viser, at 699 personer i 2022 overlevede de første 30 dage efter et hjertestop uden for hospital i Danmark.

Et år senere var 633 af dem - 91 procent - stadig i live.

Det er første gang, at forskere har undersøgt overlevelsen ét år efter hjertestoppet.

De 91 procent er højere, end Mathias Hindborg, der er læge og forsker på Hjerteafdelingen på Nordsjællands Hospital, havde regnet med.

Han er en del af styregruppen i Dansk Hjertestopregister og har været med til at udforme årsrapporten.

- Når man tænker på, at det typisk ikke er unge mennesker, der får hjertestop, så er der mange andre ting, man kan dø af i løbet af det år. Så andelen ligger over forventning, siger han.

Tidligere har man kun set på overlevelsen 30 dage senere - med god grund, mener Mathias Hindborg.

Men hvis ikke det omsættes til et værdigt liv på længere sigt, så "er der måske også mange, der tænker, at hvis det er en måned eller to i lidelse, vil de hellere være fri".

- Men vi kan vise, at klarer man sig gennem de første 30 dage, er der stor sandsynlighed for, at man også er her efter et år.

Samtidig viser danske studier ifølge forskeren, at folk, der har overlevet et hjertestop, selv mange år efter har en livskvalitet, der kan sammenlignes med resten af befolkningen.

Mathias Hindborg siger, at tallene også er et vidnesbyrd om, at det, der bliver gjort på stedet for hjertestoppet og inde på hospitalerne, gavner endnu mere end blot at holde folk i live i 30 dage.

Han peger på blandt andre de hjerteløbere, der giver hjertelungeredning på stedet og henter hjertestartere. Men også de professionelle, der overtager patienten.

- Hvis man har ligget og ikke haft ilt til hjernen på grund af et hjertestop, vil risikoen for at dø i timerne og dagene efter være høj, men det vil den også være for nærmest hver måned efter. Den manglende ilt til hjernen er blevet undgået ved, at nogen trådte til til at begynde med.

Rapporten viser desuden, at der var lidt over 4500 pludselige hjertestop uden for hospitalet i Danmark i 2023.

14,4 procent var i live efter 30 dage, hvilket er den internationale standard og opgørelsesmåde for overlevelse.

