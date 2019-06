Ni ud af ti ølkrus vaskes og genbruges på velbesøgt Northside

35.000 festivaldeltagere har taget godt imod nyt retursystem for ølbægre, der vaskes og genbruges.

35.000 mennesker har deltaget i den aarhusianske musikfestival Northside.

Festivalen, der lukker og slukker for i år natten til søndag, har ifølge talsmand John Fogde været "tæt på udsolgt".

- Vi har haft et par dage med rigtig god omsætning, og vi forventer et fint resultat, siger han lørdag sidst på eftermiddagen.

Det er 10. gang, at Smilets By danner ramme om Northside. I år har det været med navne som New Order, Phlake og Suspekt på plakaten.

Northside bryster sig af en grøn profil. Det er blandt andet kommet til udtryk ved et nyt retursystem for ølbægere.

- Vi har kørt med en returrate på over 95 procent. Det har været en stor succes, siger John Fogde.

Systemet består af en ny type ølkrus lavet af genanvendeligt plast.

Når man har drukket sin øl, returnerer man bægret.

- Så ryger det ind i en næsten 14 meter lang vaskemaskine, der kan tage 9000 krus i timen, siger John Fogde.

Responsen fra publikum har været god, fortæller talsmanden.

Resultatet kan ifølge talsmanden ses, når man kaster et blik ud over festivalpladsen i Ådalen.

- Vi har haft en ren og en pæn plads. Det var faktisk sådan, at da der fredag morgen mødte to oprydningshold ind, så var der ikke noget for dem at lave, siger han.

Når Northside lukker ned for i år, skal det nye retursystem og den tilhørende vaskemaskine videre til Tinderbox, Roskilde Festival og Grøn Koncert.

- Det er ikke et éngangssystem, men noget der kommer til at vare i mange år.

- Og når man laver den udregning, så sparer det miljøet for flere hundrede ton engangsplast, siger John Fogde.

Northside har også stoppet for salg af kildevand på flaske og i stedet opsat flere vandposter.

Samtidig har man opfordret deltagerne til at tage drikkedunke med hjemmefra.

Og ambitionerne rækker endnu videre.

- Vi arbejder på at blive en 100 procent bæredygtig festival, siger John Fogde.

Festivalen bebudede tidligere på året, at det fra 2020 vil være slut med at sælge cigaretter på festivalpladsen.

Flere initiativer omkring bæredygtighed er ifølge John Fogde i støbeskeen.

Næste års udgave bliver i øvrigt den sidste i Ådalen. Fra 2021 flytter festivalen til Eskelunden, hvor der skal etableres en ny koncertplads og bypark.

Torsdag oplyste Salling Fondene, der ejer den aarhusianske koncern Salling Group, at man donerer 11 millioner kroner til formålet.

/ritzau/