Tre landsdommere skal undersøge hårde anklager mod FE

Nick Hækkerup (S) har udpeget tre landsdommere fra Vestre Landsret til at undersøge anklager om urent trav.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har mandag nedsat den undersøgelseskommission, der skal undersøge anklager mod Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kommissionen skal bestå af tre landsdommere, meddeler justitsministeren i en pressemeddelelse.

- Det er afgørende, at der er tillid til vores efterretningstjenester.

- Derfor er det vigtigt at få gennemført undersøgelsen, så der hurtigst muligt kan skabes ro om Forsvarets Efterretningstjeneste, der udfører et vigtigt arbejde med at værne om Danmarks sikkerhed, siger Nick Hækkerup.

Regeringen besluttede tilbage i oktober, at den ville nedsætte en undersøgelseskommission.

Det skete, efter at Forsvarets Efterretningstjeneste i august havde modtaget kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne for at begå ulovligheder, spionere mod et af tilsynets medlemmer og for at have en "legalitetskultur".

Regeringen lagde i oktober op til, at undersøgelsen skal munde ud i en beretning, som kun skal offentliggøres for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Det skyldes, at der vil komme en del fortrolige oplysninger frem undervejs under afhøringerne i kommissionen.

Der skal dog laves en sammenfatning, som skal være offentligt tilgængelig.

- Det er atypisk, at en kommissionsundersøgelse sker under så stor grad af fortrolighed, men det er der gode grunde til.

- Det må være sådan, når det er en undersøgelse, der angår efterretningstjenesten, sagde Nick Hækkerup tilbage i oktober.

Den undersøgelse, som bliver igangsat nu, skal fokusere på "de mest centrale og konkrete punkter i Tilsynet med Efterretningstjenesternes kritik".

Det gælder blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt Forsvarets Efterretningstjeneste har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere.

Ligeledes er efterretningstjenestens orientering af skiftende forsvarsministre i fokus, lige som kommissionen skal undersøge, om FE har tilbageholdt oplysninger for og givet urigtige oplysninger til Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Undersøgelseskommissionen er blevet bedt om "for så vidt muligt" at have afsluttet sit arbejde, et år efter at den er blevet nedsat, fremgår det af pressemeddelelsen.

Landsdommerne Thomas Jønler, Hans-Jørgen Nymark Beck og Jens Hartig Danielsen fra Vestre Landsret bliver de tre medlemmer af undersøgelseskommissionen.

Thomas Jønler bliver kommissionens formand.

Statsadvokat ved Rigsadvokaten Henriette Rosenborg Larsen er blevet udpeget som udspørger og sekretariatsleder for undersøgelseskommissionen.

/ritzau/