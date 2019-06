Nick Hækkerup overtager posten som justitsminister

Pladsen som justitsminister går til Socialdemokratiets Nick Hækkerup, fremgår det af ministerlisten torsdag.

Det bliver Nick Hækkerup (S), der får titlen som justitsminister i den kommende regering. Han afløser dermed den konservative Søren Pape Poulsen.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse torsdag morgen, hvor det kommende ministerhold bliver præsenteret.

Hækkerup bevæger sig over i det kriminelle regi efter at have besiddet poster som grundlovs-, udenrigsordfører og udviklingsordfører.

Den nye justitsminister er uddannet jurist og startede sin politiske karriere som medlem af byrådet i Hillerød, hvor han senere blev valgt til borgmester.

Desuden har han flere ministerposer bag sig, hvor han senest var minister for sundhed og forebyggelse fra februar 2014 til juni 2015. Tidligere var han handels- og europaminister og forsvarsminister.

Listen med de nye ministre består udelukkende af socialdemokratiske navne, da partiet er kommet i mål med at lave en etpartiregering med støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

/ritzau/