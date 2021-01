Nick Hækkerup på mindedag: Truslen mod jøderne lever stadig

Mindearrangement for Holocaust-ofre og Auschwitz-lejrens befrielse afholdes i år online på grund af corona.

Det er onsdag 76 år siden, at fangerne i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau i det tyskbesatte Polen blev befriet.

På dagen for befrielsen har justitsminister Nick Hækkerup (S) holdt en tale ved et arrangement til minde om ofrene for Holocaust og andre folkedrab.

Her siger han, at det er vigtigt stadig at huske og mindes de millioner af mennesker, som blev slået ihjel som følge af Nazitysklands forsøg på at udrydde Europas jøder.

- Vi lever videre, men vi skal huske det, der er sket. Vores kamp mod antisemitisme er ikke slut, hverken i Danmark eller Europa.

- Vi står sammen med det jødiske samfund i den kamp. I står ikke alene, siger Nick Hækkerup i sin tale.

Regeringen har tidligere meddelt, at man er i gang med at udforme en handlingsplan mod antijødiske holdninger. Det, der kaldes antisemitisme.

Arbejdet blev sat i gang som en konsekvens af blandt andet hærværk mod en jødisk kirkegård i Randers i 2019 og nazistiske jødestjerner på postkasser i Silkeborg på årsdagen for Krystalnatten i 1938.

Ifølge Nick Hækkerup vil regeringen præsentere handlingsplanen "i løbet af foråret".

- Truslen mod jøderne lever desværre stadig. Både globalt, i Europa og i Danmark ser vi tragiske tegn på antisemitisme.

- Antisemitismen er en trussel mod os alle sammen. En trussel, jeg som justitsminister tager meget alvorligt, siger han.

