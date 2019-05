Nike og Apples skatteregler i EU splitter danske EU-kandidater

Danske spidskandidater til valget til EU-Parlamentet diskuterer fredag, hvordan EU's skattepolitik skal se ud.

Spidskandidaterne til det forestående valg til Europa-Parlamentet er splittede på spørgsmålet om, hvorvidt der skal fastsættes en bund for EU-landenes selskabsskat.

Det står klart, efter at kandidaterne fredag diskuterer spørgsmålet på en paneldebat på Christiansborg.

Blandt fortalerne for en minimumsselskabsskat er Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Argumenterne går på, at selskabsskatterne rundt omkring i Europa over de seneste år er faldet og faldet, og at det er blevet for let for store internationale virksomheder at hoppe rundt for at betale mindst muligt i skat.

Her tænker politikerne særligt på eksempelvis Facebook, Apple og Nike.

På den anden banehalvdel er Folkebevægelsen mod EU, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og De Konservative, der er imod.

- Skat er et national anliggende. Jeg synes, det giver mening, at det forbliver på nationalt plan, lyder det fra Peter Kofod, spidskandidat for DF.

Liberal Alliances spidskandidat, kulturminister Mette Bock, tilføjer:

- Man skal være realistisk. Hvis man laver en fælles bund, skal man bare vide, at der er selskaber, som ikke vil placeres i et EU-land, men i et andet land.

- Så trækker man arbejdsplader ud af EU. Selskabsskatten er noget, man kan tiltrække virksomheder og arbejdspladser på. Det med at begynde at kratte sig ind på fællesskatter er virkelig en dårlig idé for os alle sammen, siger hun.

/ritzau/