Nikotinposer under læben kan skade hjernen og ætse tandkød

Brugen af røgfri nikotinprodukter som snus, tyggetobak og nikotinposer vokser blandt unge mellem 15 og 29 år.

Det bekymrer både læger og tandlæger. De peger på de skader i både munden og på hjernen, som brugen af nikotinposer kan give.

Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist, forklarer, at både posens overflade og indhold irriterer slimhinderne i munden. Poserne skaber en lille ætsning.

- Når man gør det mange gange i træk, bliver tandkødet hvidt og forhornet som en slags hård hud. Stopper man med at bruge nikotinposer, kan det gå i sig selv.

- Men bliver man ved, vil tandkødet gradvist trække sig tilbage, for vævet kan ikke lide at blive trykket og generet. Det kryber tilbage og blotter tandhalsen. Det er problematisk, fordi tandhalsen ikke har samme beskyttelse som tanden, der er dækket af emalje, forklarer hun.

Blottede tandhalse betyder, at man hurtigere mærker varme og kulde, ligesom man også nemmere får huller og syreskader.

I de allerværste tilfælde bliver nerven så irriteret, at den kan dø.

En rapport lavet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen viser, at det er i alt 11,4 procent af de unge, der i dag bruger nikotinprodukter.

Susanne Kleist peger også på risikoen for skader på hjernen. Det samme gør Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

- Nikotin har en betydning for hjernens udvikling, og nikotin i det omfang, man får fra nikotinposerne, er skadelig for en hjerne, der er ved at udvikle sig.

Nikotinbrug kan forstyrre dannelsen af hjerneforbindelser, der kontrollerer opmærksomhed, indlæring og følsomhed for afhængighed.

/ritzau/