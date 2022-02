Nøgenløb, crossdressing og pisk: Sådan fejrede vi kærligheden før Valentinsdag

Forbindelsen mellem februar og forelskelse har dybe rødder, og et kig i historiebøgerne viser, at vi i Danmark har fejret den unge kærlighed længe før traditionen med at give chokolade, kort og blomster valentinsdag.

I Danmark er den foregået lidt senere i februar, nemlig omkring fastelavn. Her var det blevet tradition at æde, drikke og feste i flere dage, inden den katolske fastetid begyndte.

Men festlighederne handlede ikke kun om at fylde maven. De var også en mulighed for unge mænd og kvinder gennem drilleri, lege og udklædning til at komme lidt tættere på hinanden uden indblanding fra deres familier.

I en bog fra 1885 beskriver historiker Troels Troels-Lund en gammel fastelavnsskik, som meget vel kunne være datidens form for dating. Skikken gik ud på, at landsbyens ledende ungkarl blev udråbt som ”gadebasse”, som kunne vælge en pige, sit ”gadelam ”, og fordele resten af landsbyens piger til ungkarlene.

Andre fastelavnsskikke omhandlede det velkendte fastelavnsris, som i dag er mest til pynt, men som dengang blev brugt til at piske med. Troels Troels-Lund beskriver en særlig fastelavnstradition fra 1700-tallet, hvor unge mænd og kvinder på brutal vis vækkede hinanden med pisk af fastelavnsris.

Historikeren mente dog ikke, at netop denne skik var særlig udbredt. For normalt var det kun kvinden, der blev pisket.

En anden måde, hvorpå unge mænd og kvinder kunne drille hinanden, var med fastelavsudklædning.

Hvor det i dag er superhelte og Disney-figurer, der præger udklædningerne, var det i gamle tider populært for unge mænd og kvinder at bytte tøj:

”Det uvante i dragten gjorde allerede disse figurer pudsige, men latteren forøgedes ved den yderst frie måde, hvorpå enhver forsøgte at efterligne sit nye køns ejendommeligheder,” skriver historikeren.

En mindre avanceret forklædning kunne også vække opmærksomhed hos det andet køn:

”En tredje slags forklædning, der om ikke ved sin hyppighed, så dog ved sin ejendommelighed straks måtte falde i øjnene, var den at optræde blot med maske, men i øvrigt nøgen,” skriver historikeren.

Nøgenhed var omdrejningspunktet for andre af ungdommens fastelavnsskikke. I 1736 beskriver biskop Erik Pontoppidan en særlig skik på Sjælland, hvor de unge landsbykvinder midt i februarkulden ”kaster alle klæderne af sig, undtagen en lille klokke, rejser sig op på bare ben og styrter af sted, helt færdige at tabe vejret for at nå målet, hvor den sejrende pige modtages af de unge karle med et anstændigt gilde,” skriver historikeren.

Mod 1900-tallet blev fastelavnsfejringerne mere børnevenlige i udklædningen og med tøndeslagning uden levende katte. Det betød til gengæld, at den forårskåde ungdom mistede en tilbagevendende lejlighed til at komme hinanden ved.

Men så kom en engelsk tradition til undsætning. Engelske valentinskort har floreret i Danmark siden slutningen af 1800-tallet, og i 1950’erne forsøgte danske blomsterhandlere at introducerer fejringen af valentinsdag. Først fra 1990’erne hoppede danskerne dog for alvor med på bølgen takket været romantiske Hollywoodfilm, og kærlighedsfejringerne fik dermed fornyet liv.