"Noget er galt, når selv vikaren fra himlen løber tør for tålmodighed": Her er reaktionerne på Arendts afgang

Hun blev kaldt “vikaren fra himlen”, da Isabella Arendt midt i valgkampen til Folketinget i 2019 blev konstitueret som formand for Kristendemokraterne. Det skete, fordi den daværende formand Stig Grenov blev sygemeldt med stress, og senere samme år blev hun endeligt valgt som formand for partiet.

Det blev til knap tre år på formandsposten, før hun tirsdag formiddag meddelte i en mail, at hun stopper som formand og melder sig ud af partiet med øjeblikkelig virkning.

Det sker efter en turbulent tid med flere offentlige kontroverser om især abortspørgsmålet med Kristendemokraternes eneste folketingsmedlem, Jens Rohde - som også er på vej ud af politik og ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Kristeligt Dagblad har samlet en række af reaktionerne på Isabella Arendts exit her.



Søs Marie Serup, politisk kommentator og direktør i pr-bureauet BY SERUP

"Der må være noget helt galt i KD, når selv "vikaren fra himlen" løber tør for tålmodighed og går sin vej. (...)"

Esben Schjørring, politisk redaktør på Altinget

"Nedsmeltningen man ikke havde lagt mærke til. Umiddelbart godt nyt for de borgerlige - mindre stemmespild, hvis altså vælgerne ikke sætter sig i sofaen."

Troels Johannesen, kommunikationsrådgiver

"Vikaren fra Himlen tjekker ud... Konservative next?"

Camilla Søe, konsulent og medlem af Venstre:

Isabella Arendt var det bedste, der skete for KD i meget lang tid.



"Isabella Arendt var det bedste, der skete for KD i meget lang tid.

Jens Rohde var det værste."



Stine Bosse, bestyrelsesmedlem

"Kæmpe stort tab for (blå blok, red.). Og for (Danmark, red.) hvem der er så genstridige i baglandet, gad jeg godt vide. Dem der kan rekruttere ⁦Isabella Arendt her eller der, får et stort talent"

Ane Cortzen, tv-vært

"You had one job, ⁦Kristendemokraterne - og det var at holde fast i hende her. Sikke et politisk talent. Er sikker på, at det ikke er det sidste vi ser til Isabella Arendt"

Anne Kirstine Cramon, radiovært og kommunikationsrådgiver

"Kristendemokraterne står temmelig aborterede tilbage... øh, hov... mente amputerede."