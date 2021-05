Nogle af regeringens forslag i nyt udspil

* Miljøzonebyerne København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg får mulighed for at forbyde dieselpersonbiler uden partikelfiltre i miljøzoner.

* Bykommuner får mulighed for at oprette nulemissionszoner, som er forbeholdt blandt andet elkøretøjer.

* Kommuner får mulighed for at forbyde ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning.

* Kommuner får mulighed for at øremærke grønne parkeringspladser til el- og delebiler.

* Kommuner får mulighed for at stille krav til kvaliteten af bynatur og stille minimumsprocent for beplantning på et område til brug for lokalplanlægning.

* Kommuner får nemmere ved at oprette flere byhaver.

* Der indføres et sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet.

/ritzau/