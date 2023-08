Børn og unge føler sig forkerte i deres kroppe: Vil ikke i bad efter idræt

I dag bliver en skæbnedag for Lizette Risgaard. I et opsigtsvækkende interview til Finans afviste den tidligere fagboss i FH i går, at hun skulle have “gramset på nogen” i fagbevægelsen, som hun ellers er blevet anklaget for.

Og i dag fremlægges så den advokatundersøgelse, som gerne skal kaste lys over anklagerne mod Lizette Risgaard. Ligesom i andre Metoo-sager har hun taget til genmæle, og det skal vi ikke lukke øjnene for, skriver redaktør Stina Ørregaard Andersen i dagens leder.

Mand idømt dødsstraf for synagoge-angreb

Angrebet er blevet beskrevet som det mest dødelige antisemitiske angreb i USA’s historie, og nu er der fældet dom i sagen. Torsdag aften dansk tid idømte et nævningeting Robert Bowers dødsstraf for at have dræbt 11 mennesker i en synagoge i byen Pittsburgh i 2018.

Kristeligt Dagblad har tidligere talt med Audrey Glickman, som er en af de overlevende efter angrebet, og som ledte bønnen den dag. Dengang understregede hun, hvor vigtigt det var at fortsætte sit liv: “Hvis ikke vi skubber på, vil vi fortsætte som ofre, og det har vi været nok. Bare se på den jødiske historie”.

Gensyn med gerningsmand kan være forløsende

Det er svært at forestille sig et mere anstrengt møde: Et offer sidder til bords med sin gerningsmand. Men i dag mødes ofre og gerningsmænd faktisk på landets fængsler i det, der kaldes konfliktråd, og for nogle kan mødet være gavnligt og endda virke forløsende.

Lige nu undersøger 7 ud af Danmarks 12 politikredse, hvilken form for møde mellem offer og gerningsperson, der er mest givende. Men skal mødet bære frugt, kræver det noget helt særligt af begge parter, understreger professor Ask Elklit, som tidligere har advaret mod konfliktrådene, i dagens avis.

Kirkelige stemmer kritiserer Løkkes forslag

Koran-krisen eller koran-balladen, som den også er blevet kaldt, slipper ikke lige foreløbig taget om udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod). Hans forslag om at indføre en art forbud mod afbrændinger af koraner møder kritik fra syv oppositionspartier, men også i det kirkelige Danmark er der mildt sagt skepsis.

I dagens avis retter flere kritik mod idéen. Det gælder blandt andre en domprovst, akademileder og en sognepræst fra den tidehvervske skole, som siger, at “regeringen slesker og ligger på knæ for islamiske diktaturer".

Børn vil ikke i bad efter idræt

Landets idrætslærere hører en lang række undskyldninger. Drengenes forklaring er typisk, at de har glemt håndklædet. Pigernes fortæller måske, at de har menstruation. I en ny undersøgelse angiver 7 ud af 10 idrætslærere, at de i “nogen” eller “høj grad” oplever udfordringer med at få elever i bad efter idræt. Og det har aldrig stået så slemt til, fortæller blandt andre Dansk Skoleidræt og DGI til Jyllands-Posten.

Flere eksperter peger på den samme forklaring: At mange børn og unge føler sig forkerte og anderledes i deres kroppe. En fortæller, at nogle elever sågar dækker deres håndled til med langærmede trøjer eller tæer til med sokker, når de dukker op til idrætstimen.

Blåhvalen udfordres af sværvægter

Havdyret skulle angiveligt have set nogenlunde sådan ud. Foto: Alberto Gennari/AFP/Ritzau Scanpix

Vi runder dagens Morgensamling af ved at skrue tiden tilbage - og langt endda. For mellem 38 til 40 millioner år siden skulle en hvalart, som minder om en søko, have svømmet rundt, hvor Peru er i dag. Det særlige ved havdyret “Perucetus colossus”, som forskere har identificeret ved hjælp af fossiler, er, at den kan have vejet op til 340 tons.

Før har man anset blåhvalen som det tungeste dyr nogensinde, men den rekord slår det uddøde havdyr, hvis forskernes vurdering holder stik. Det skriver Ritzau.