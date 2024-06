Nogle danskere køber behandlinger i udlandet mod ekstremt smertefuld nervesygdom. De fleste venter i måneder og år herhjemme

Smerten er mere intens, end hvis man fik amputeret en finger eller en tå uden bedøvelse, og den er højere end den, kvinder oplever ved fødsler. Samtidig er den mere eller mindre konstant.

På den såkaldte McGill-smerteskala ligger nervesygdommen CRPS (kompleks regional smertesyndrom) i toppen over lidelser. Sygdommen kaldes derfor også suicide disease, fordi patienter ifølge forskning er i øget risiko for at begå selvmord.

Det var disse ekstreme, brændende, som-at-gå-på-glasskår-agtige smerter, der opstod, da 24-årige Sven Eric Waters Jensen i oktober sidste år pådrog sig en skade i sin tå. I begyndelsen af indeværende år rejste han og familien til USA for mod egenbetaling at få stillet CRPS-diagnosen og modtage behandling. Det valgte de efter flere frugtesløse forsøg i det danske sundhedsvæsen, hvor ventelisterne på landets to klinikker er henholdsvis 10 og 24 måneder.

Når danske patienter må vente måneder og sågar år på at få hjælp, skal det ses i lyset af, at en ”tidlig behandling er vigtig for effektiv behandling”, skriver Rigshospitalet om CRPS på sin hjemmeside.

Efter behandlingerne i USA er Sven Eric Waters Jensen i dag i bedring og ”håber på fortsat fremgang”. Smerterne er aftagende, det mentale overskud er på vej tilbage, og han går rundt uden krykker, fortæller han. Det får ham samtidig til at tænke på de danskere, som ikke kan rejse til udlandet.

”Hvis andre danske CRPS-patienter har bare en brøkdel af de smerter, jeg havde … ja, jeg får næsten tårer i øjnene over, at de skal lide sådan i flere måneder. Jeg er dybt taknemmelig for, at mine forældre brugte deres penge, tid og kræfter på at følge mig til USA, så jeg kunne få hurtig behandling,” siger han og bemærker, at han stadig er bekymret for permanente nerveskader i dele af foden og benet.

”Jeg må være optimist, men også acceptere, at jeg nok aldrig bliver helt den samme,” siger han og fortæller, at han omsider er begyndt i et genoptræningsforløb på CRPS-klinikken i Esbjerg.

24-årige Sven Eric Waters Jensen tog i begyndelsen af 2024 med sin familie til USA for at modtage behandling for CRPS i sin tå. - Foto: Privatfoto.

Helbredt i udlandet

Siden Kristeligt Dagblad første gang skrev om Sven Eric Waters Jensen, har avisen været i kontakt med og har kendskab til en række patienter med CRPS, som alle har måttet gå forgæves i det danske sundhedsvæsen, og som har betalt for at få behandlinger i udlandet.

En af dem er 30-årige Christoffer Frederiksen, som i dag bor i Dubai.

I 2021 rejste han til den amerikanske delstat Arkansas og betalte 300.000 kroner for at modtage daglige behandlinger på en CRPS-klinik hen over 10 uger. Han havde CRPS i begge knæ og kunne dårligt gå. Da forløbet var slut, betalte han yderligere 150.000 kroner for et apparat, som sender elektriske impulser ind i det smerteramte område. Det bruger han, når han oplever tilbagefald, hvilket sjældent sker.

”Jeg skylder alt til Spero Clinic [klinikken i Arkansas]. Jeg fik ikke fysioterapi eller smertestillende medicin, som mange gør i Danmark – med svingende effekt i øvrigt. Jeg modtog en bred vifte af kiropraktiske behandlinger, hvoraf flere nok vil kaldes alternative i Danmark. Men de virkede på mig,” siger han og erkender, at det er privilegeret at kunne betale ud af egen lomme:

”Det var dyre behandlinger, som ikke alle har råd til. Men ærligt talt. Jeg tror, det er dyrere ikke at tilbyde de her behandlinger i Danmark. Vi taler om tusindvis af patienter, som ender på førtidspension, fordi behandlingerne ikke slår til. Dét er den rigtig dyre regning, når vi taler om CRPS.”

Det er dog ikke alle, som kan hive 300.000 kroner ud af budgettet og rejse til USA.

Kristina Kirkeskov Hansen og hendes mand søgte om at få godkendt en pengeindsamling hos Indsamlingsnævnet. Da de havde samlet 42.000 kroner sammen, kunne de tage deres dengang 12-årige søn Oliver med til Baiersbronn i Tyskland. Her modtog han såkaldt scrambler-terapi – en behandlingsform, hvor hudelektroder sender elektriske signaler ind i kroppen og omdirigerer smerten, og som ikke anvendes i Danmark.



”Det tog knap et år, før vi hørte om muligheden. I mellemtiden havde Olivers CRPS bredt sig fra anklen og hele vejen op til hoften. På smerteklinikken i Esbjerg prøvede de at binde benet ind i gips flere gange, de forsøgte sig med fysioterapi og alle mulige præparater: stærkt smertestillende, nervemedicin og angstdæmpende. Men Oliver fik det bare værre og værre,” siger Kristina Kirkeskov Hansen og uddyber:



”Efter cirka 10 behandlinger i Tyskland hen over 14 dage kunne han gå igen. Vi taler her om en ung dreng, der ankom i kørestol. Det er snart et år siden, vi kom hjem, og Oliver har ikke været mærket af CRPS siden. Det er vi ekstremt taknemmelige og glade for. Samtidig gør det ondt helt inde i hjertet, at scrambler-terapi ikke bruges herhjemme,” siger hun og konstaterer, at hun har fortalt CRPS-klinikken i Esbjerg om behandlingerne i Baiersbronn, men ikke ved, om henvendelsen har ført nogen ændringer med sig.

Carsten Kock-Jensen, der er speciallæge i neurokirurgi og ansvarlig for CRPS-klinikken i Esbjerg, fortæller, at han godt husker henvendelsen.

”Men der er simpelthen ikke nok videnskabelig evidens for, at scrambler-terapi rent faktisk virker, eller om der er tale om ren og skær placebo. Det har jo utvivlsomt virket for Oliver. Det er bare ikke sikkert, det er tilfældet for andre. Jeg er absolut ikke afvisende over for eksperimentelle behandlinger, men økonomien i sundhedsvæsenet gør, at vi nøje må overveje, hvad der skal bruges penge på. Og scrambler-terapi er bare ikke de vises sten, sådan som det fremtræder på dette tidspunkt. Vi vil kun glæde os på patienternes vegne, hvis afdelingen i Tyskland kan fortsætte udviklingen og sætte reel forskning bag,” siger han.

"Selvfølgelig ikke optimalt"

Mens nogle danskere har held med at blive helt og delvist kureret i udlandet, må langt de fleste vente i store smerter på at blive udredt og behandlet herhjemme, vurderer CRPS Forening Danmarks formand, Betina Schurmann.

”Det er ikke mit indtryk, at mange lykkedes med at samle penge sammen til at få behandling i udlandet. Mange patienter er jo på førtidspension, så det rækker økonomien ikke til. Det lyder måske åndssvagt, men den eneste mulighed, mange CRPS-patienter har, er at vente på behandling i Danmark; en behandling med svingende kvalitet, som også ligger under, hvad man finder i USA og Tyskland eksempelvis,” siger hun.

Når nogle alligevel betaler for behandlinger i Tyskland og USA, kan det skyldes, at Sundhedsstyrelsen og regionerne ikke godkender forskningsmæssige, eksperimentelle eller alternative behandlinger i udlandet.

Sundhedsstyrelsen oplyser i en aktindsigt, at den ikke kan identificere, at nogen patienter har fået godkendt CRPS-behandlinger i udlandet fra 2020 til og med 2023. I omtalte periode var der i snit 100 danskere, som hvert år søgte om at få godkendt behandling mod forskellige lidelser i udlandet. Omkring fem personer fik hvert år afslag, mens resten fik grønt lys til at rejse og få dækket udgifterne forbundet med behandlingerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker ikke at svare på avisens spørgsmål, men henviser i stedet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Herfra skriver sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en mail:

”Det er selvfølgelig ikke optimalt, hvis man har stærke og vedvarende smerter og skal vente lang tid på først at blive udredt og derefter komme i den rette behandling. Det går ud over den enkeltes livskvalitet, og regeringen har stor fokus på, at ventetiderne i sygehusvæsenet skal nedbringes.”

Sundhedsministeren skriver, at der sidste år blev indgået en aftale om en akutplan til to milliarder kroner, og at man har ”givet håndslag på”, at patienter skal opleve kortere ventetider. Derudover har Sundhedsstyrelsen sidste år udarbejdet anbefalinger, der skal give patienter med kroniske smerter et bedre forløb, skriver hun.

Da Kristeligt Dagblad skrev om CRPS i begyndelsen af året, var ventelisterne på 10 og 24 måneder. Ansvarlig for klinikken i Esbjerg Carsten Kock-Jensen bekræfter over for avisen, at de ikke har ændret sig siden.