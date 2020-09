Nølen med vurderinger er dyrt for staten

* Når de nye ejendomsvurderinger bliver udskudt, påvirker det ikke boligpriserne.

* Til gengæld rammer det de mennesker, der venter på at få penge tilbage i for meget betalt skat.

* Det gælder blandt andet nogle mennesker i Danmark, som har ejerboliger i et fritliggende enfamiliehus på landet.

* I særlige dele af landet har det tidligere vurderingssystem typisk fejlvurderet grundene. For eksempel på Lolland, i Odsherred, Skive, Lemvig eller Tønder.

* Dyrest bliver det for statskassen. For staten skylder i alt omkring 13 milliarder kroner i for meget betalt skat.

* Derudover betaler boligejere stadig skat på baggrund af vurderingerne fra 2011. Dermed vokser regningen år for år, og samtidig løber der hvert år renter på cirka 6,2 procent oveni.

Kilder: Skatteministeriet og Curt Liliegreen, boligøkonom og direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

/ritzau/