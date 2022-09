Nord Stream 1-gasledningen er lækket to steder nordøst for Bornholm. Det ene læk er sket i dansk farvand.

Nord Stream 1-gasledning er lækket to steder

Dagen efter at der blev meldt om læk på Nord Stream 2-gasledningen, er der også gået hul på Nord Stream 1-gasledningen.

Det bekræfter Klima-, Energi- og Miljøministeriet i en skriftlig udmelding.

Der er tale om to læk, som er sket nordøst for Bornholm. Det ene læk er i dansk farvand. Sveriges søfartsstyrelse, Sjöfartsverket, oplyser, at det andet læk er sket i svensk økonomisk område.

- Hændelsen bliver sikret ligesom lækket på Nord Stream 2. Hændelserne på de to ledninger har ingen forsyningsmæssige konsekvenser for Danmark, lyder det fra Klima-, Energi- og Miljøministeriet.

- Som konsekvens af disse hændelser har Energistyrelsen bedt Energinet om at hæve beredskabsniveauet for el- og gassektoren i Danmark.

Det er for tidligt at sige noget om årsagen til lækkene, skriver Klima-, Energi- og Miljøministeriet, som samtidig fortæller, at man har tæt kontakt til internationale partnere.

I alt er der altså konstateret tre læk på Nord Stream 1- og Nord Stream 2-ledningerne. Ingen af dem er for tiden i drift, men indeholder gas.

Lækket på Nord Stream 2 skete sydøst for Bornholm ud for Dueodde.

Tirsdag morgen oplyste Energistyrelsen i Danmark, at man fortsat er i gang med at vurdere, hvad de miljømæssige konsekvenser af lækagen i gasledningen Nord Stream 2 vil være.

Men i første omgang lyder vurderingen, at lækagen kun vil påvirke miljøet lokalt.

Både Nord Stream 1 og 2 løber fra Rusland til Tyskland. Nord Stream 1 har været lukket siden starten af september, mens Nord Stream 2 aldrig er blevet taget i brug.

Gasledningen var stort set klar til at blive taget i brug og var blevet fyldt med 300 millioner kubikmeter gas, da den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, kort før Ruslands invasion af Ukraine i februar meddelte, at man ville droppe brugen af den.

/ritzau/