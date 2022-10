Nord Stream 2 er stoppet med at lække gas ud i Østersøen

Der lækker ikke længere gas fra gasrørledningen Nord Stream 2. Det oplyser en talsmand fra Nord Stream 2 ifølge nyhedsbureauet AFP.

Årsagen er, at der er opstået en slags ligevægt mellem gas- og vandtryk, forklarer talsmanden.

- Vandtrykket har mere eller mindre stoppet for gasrørledningen, så gassen indeni ikke kan komme ud.

- Konklusionen er, at der stadig er gas i gasrørledningen, siger talsmand Ulrich Lissek ifølge AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udmeldingen kommer kort efter en lignende melding fra Energistyrelsen på Twitter.

- Nord Stream 2 AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning, skriver Energistyrelsen.

Det fremgår ikke af tweetet, hvad status er på Nord Stream 1. Fredag meddelte Energistyrelsen, at gasudslippene på Nord Stream 1 forventes at ophøre søndag.

De to forbindelser består hver af to rør. Der blev i begyndelsen af ugen konstateret tre brud på gasrørledningerne, hvoraf de to er på Nord Stream 1, der har brud på begge rør.

Det andet brud er på Nord Stream 2, hvor det alene er det ene rør, der er ødelagt. Det er dette rør, der ikke længere strømmer naturgas ud fra.

Nord Stream 2-talsmanden har ikke et godt bud på, hvor meget gas der er tilbage i gasrørledningen.

- Det er spørgsmålet til en million dollar, siger Ulrich Lissek til AFP.

Der har lækket gas ud i Østersøen i dagevis, og statsminister Mette Frederiksen (S) understregede igen lørdag, at der er tale om sabotage.

Lørdag har hun været i både London og Bruxelles for blandt andet at tale om situationen i Østersøen.

Mette Frederiksen har blandt andre talt med Storbritanniens premierminister, Liz Truss, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

- Vi har været på overarbejde internationalt og diplomatisk. Jeg har talt med Scholz to gange, med den svenske statsminister ad flere runder, europæiske ledere, og i dag er jeg så i Downing Street.

- Dette er ikke kun et anliggende for Danmark og Sverige. Dette er noget, som har interesse i Nato, EU og blandt vores allierede, hvorfor jeg selvfølgelig er glad for den meget entydige opbakning både fra Nato, EU og i dag fra Storbritannien, sagde Frederiksen tidligere lørdag, da hun var i London for at besøge Truss.

Nord Stream 1 og 2 går fra Rusland til Tyskland. Hvor Nord Stream 2 aldrig har været taget i brug, var Nord Stream 1 midlertidigt lukket, da sabotagen fandt sted.

Mandag blev der konstateret en lækage på Nord Stream 2-forbindelsen cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm.

Tirsdag morgen blev der fundet to lækager på Nord Stream 1-forbindelsen nordøst for Bornholm langt væk fra kysten. Torsdag morgen kom det frem, at der også var et fjerde læk.

/ritzau/