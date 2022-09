Nord Stream-selskab: Skader er uden fortilfælde

Der er sket skader, som er uden fortilfælde, på Nord Streams gasledninger.

Sådan lyder det i en udtalelse fra selskabet bag Nord Stream 1 og 2-ledningerne, Nord Stream AG, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig lyder det fra Nord Stream AG, at det er umuligt at spå om, hvornår de to gasledninger vil kunne tages i brug igen, skriver Reuters.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i Danmark har tirsdag bekræftet, at der er sket to læk på Nord Stream 1-ledningen samt et enkelt læk på Nord Stream 2-ledningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Begge gasledninger løber fra Rusland til Tyskland. Alle tre læk er sket i havet ud for Bornholm, men i internationalt farvand. Det ene læk på Nord Stream 1-ledningen er sket i dansk økonomisk zone, mens det andet er sket i svensk økonomisk zone.

Økonomisk zone betyder, at det pågældende land har eksklusiv ret til efterforskning og udnyttelse af naturlige ressourcer på havbunden og i undergrunden samt til enhver anden økonomisk udnyttelse i zonen.

Ingen af de to gasledninger var i drift, men indeholder gas.

Nord Stream 1 er lidt over ti år gammel, men har været lukket siden starten af september. Nord Stream 2 var stort set klar til at blive taget i brug og var blevet fyldt med 300 millioner kubikmeter gas, da den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, kort før Ruslands invasion af Ukraine i februar meddelte, at man ville droppe brugen af den.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet forventer ikke, at lækkene får konsekvenser for den danske forsyningssikkerhed for gas.

Som følge af lækkene har Energibestyrelsen bedt Energinet om at hæve beredskabsniveauet for el- og gassektoren i Danmark.

Det er Energinet, som er ansvarlig for den overordnede drift af det danske el- og gassystem.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser tirsdag morgen, at det er for tidligt at sige noget om årsagerne til lækkene.

/ritzau/