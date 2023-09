Nordatlantiske politikere skal selv oversætte deres taler i Folketinget

Folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne skal selv oversætte deres taler i Folketinget, hvis de taler på deres modersmål.

Det har Folketingets Præsidium besluttet, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Et flertal i Præsidiet ønsker at komme medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne i møde ved at finde en løsning på sprogproblematikken, der kan fungere i praksis, lyder det i udtalelsen.

De nordatlantiske politikere vil blive givet ekstra taletid på Folketingets talerstol, så de efter en tale på grønlandsk eller færøsk kan gentage det på dansk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover vil det skriftlige materiale blive oversat.

Folketingsmedlemmer valgt i Grønland og på Færøerne vil også få tilbudt ekstra midler til at ansætte egne tolke, som kan hjælpe med at oversætte arbejdet i Danmark til Grønland og Færøerne.

Også dele af Folketingets hjemmeside vil blive oversat.

Præsidiet finder det nødvendigt at understrege, at tolkeordningen kun omfatter sprogene i rigsfællesskabet.

Det grønlandske medlem af Folketinget Aki-Matilda Høegh-Dam fra partiet Siumut begyndte sagen i maj i en debat om rigsfællesskabet, hvor hun holdt en tale på grønlandsk.

Det er dog ikke hele Folketingets Præsidium, der er enige i den nye beslutning.

Danmarksdemokraterne er imod.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har altid været en fast tradition, at man taler dansk i Folketinget og fra talerstolen, og den tradition er nu brudt, siger Karina Adsbøl, partiets medlem af præsidiet.

- Jeg synes, det må være sådan, at hvis du er valgt til det danske parlament, så snakker du dansk – og hvis du står på Folketingets talerstol, så taler du selvfølgelig også dansk.

Aki-Matilda Høegh-Dam har tidligere sagt, at det er et levn fra kolonitiden, at der kun bliver talt dansk i Folketinget.

Præsidiet vil nu gennemføre kurser for folketingsmedlemmer og ansatte, hvor de vil blive introduceret til Grønlands og Færøernes historie, kultur, politiske situation og sprog, skriver de.

- Målet er at give dem en bedre forståelse for de forhold, der gælder for de nordatlantiske lande i rigsfællesskabet, lyder det i pressemeddelelsen.

Det fremgår ikke, hvor meget det koster.

/ritzau/