To nordatlantiske valgjokere vil ikke bekende statsminister-kulør

To partier fra Grønland og Færøerne vil pege på den statsministerkandidat, som vil gøre mest for deres lande.

Det er før sket, at de nordatlantiske mandater har afgjort folketingsvalg. Og det er ifølge meningsmålinger ikke udelukket, at det kan komme til at ske igen.

Det tilfører desuden en ekstra dimension til spændingen, at hverken det færøske parti Tjóðveldi eller det grønlandske parti IA vil bekende kulør inden valget.

Aaja Chemnitz, som sidder i Folketinget for IA, og som også genopstiller, vil pege på den kandidat, som kan opfylde flest af partiets krav.

- Det er vigtigst at varetage de grønlandske interesser først og fremmest og selvfølgelig sondere det politiske terræn og finde ud af, hvad det er et flertal af de danske vælgere vil. Såfremt vi bliver det afgørende mandat, er vi ikke bange for at bringe det i spil.

Selvom Aaja Chemnitz holder kortene tæt ind til kroppen, lægger hun ikke skjul på, at valget kommer til at stå mellem statsminister Mette Frederiksen (S) eller Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne.

Sidstnævnte har dog ikke sagt, at han går efter posten, men hans parti vokser i målingerne, og han har også sagt, at han vil takke ja, hvis han bliver spurgt.

- Jeg kender jo Lars Løkke fra hans tid som statsminister, hvor jeg oplevede en statsminister, som var lidt mere lydhør og lidt nemmere for os fra Grønland at få adgang til end Mette Frederiksen, siger Aaja Chemnitz.

- Det er også derfor, at vi holder flere muligheder åbne, siger hun.

Der er dog to kandidater, som ikke skal regne med IA's støtte.

- Det eneste, jeg kan sige lige nu, er, at det vil være vanskeligt for os at pege på Søren Pape på grund af hans kommentar omkring Grønland, og så mangler vi at vide mere om Venstres politik i forhold til Grønland.

På Færøerne ser det ifølge en meningsmåling, som mediet Kringvarp Føroya har lavet, ud til, at Socialdemokratiets søsterparti, Javnaðarflokkurin, får det ene af de to færøske mandater.

Sjurdur Skaale, som sidder i Folketinget for Javnaðarflokkurin, vil faktisk helst undgå at afgøre valget. Men hans parti står helt fast på at pege på Mette Frederiksen.

Det andet færøske mandat står til at gå til enten Venstres søsterparti Sambandsflokkurin, som vil pege på Jakob Ellemann-Jensen, eller det konservative parti Fólkaflokkurin, som også vil pege på blå blok.

Men det andet mandat kan også ende med at gå til partiet Tjóðveldi, som ikke på forhånd vil melde ud, hvem partiet peger på.

Ifølge Kringvarp Føroya vil partiet pege på den kandidat, som gavner Færøerne mest. Det skriver Det Færøske Nyhedsbureau.

Aki-Matilda Høegh-Dam fra det grønlandske parti Siumut siger til gengæld, at hendes parti "uden tvivl" peger på Mette Frederiksen.

Ved valget i 1998 var det de nordatlantiske vælgere, der afgjorde det danske folketingsvalg.

Faktisk var det kun 176 færøske stemmer, der afgjorde, at Venstre-formanden Uffe Ellemann-Jensen tabte statsministerposten til Poul Nyrup Rasmussen (S).

Det var også lige ved at være tilfældet i 2015, hvor alle fire nordatlantiske mandater blev røde. Daværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen fik kun lige nøjagtig sejren med 90 mandater mod 89 mandater.

Den seneste måling fra Voxmeter viser, at rød blok lige nu har et markant forspring med 87 mandater, mens blå blok står til at få 71 mandater.

Men ingen af blokkene kan altså alene tælle til de nødvendige 90 mandater. Selv med Moderaternes mandater kan blå blok ikke mønstre et flertal.

Derfor kan de fire nordatlantiske mandater ifølge den nyeste måling få en afgørende betydning for valgets udfald.

/ritzau/