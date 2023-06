Kirkeministeriet modtager endnu en klage over Aarhus-biskop

Godmorgen! Morgensamling skal i dag forbi Det Ovale Værelse, atomvåben og pensionskasser, og så slutter vi på havets bund hos en mytisk kirke. Om den næste person, som nævnes, også er på dybt vand, vil Morgensamling lade dig vurdere. Lad os komme i gang.

Endnu en klage over biskoppen

Endnu en klage over Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, er landet hos Kirkeministeriet. Den nye otte sider lange klage er sendt på vegne af flere menighedsråd i Norddjurs Vestre Pastorat og et stort flertal af præsterne i Norddjurs Provsti. Det skriver Jyllands-Posten.

Den nyeste klage handler – ligesom de foregående – om biskoppens manglende håndtering af samarbejdsproblemer i provstiet samt forvaltningen af bispeembedet i forbindelse med oprettelsen af tre store sogne i Norddjurs i 2018. Derudover handler de om en personsag, hvor en provst for nylig blev flyttet fra provstiet; en beslutning, som har ”optrappet et i forvejen stærkt belastende arbejde og arbejdsmiljø”.

I sidste uge kunne Morgensamling beskrive, hvordan Grenaa Menighedsråd også har klaget over biskoppen. Kristeligt Dagblad har også tidligere dækket, hvordan ni præster, adskillige menighedsråd samt flere ansatte i Norddjurs Provsti har klaget over Henrik Wigh-Poulsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Jeg er ikke kandidat til noget andet job”

Skulle det være gået din næse forbi, kan Morgensamling oplyse, at statsminister Mette Frederiksen (S) i aftes besøgte USA’s præsident Joe Biden i Det Hvide Hus. Her måtte statsministeren på et pressemøde efterfølgende endnu en gang mane rygter til jorden, skriver blandt andre TV 2.

”Jeg kan kun gentage, hvad jeg har sagt før. Jeg er ikke kandidat til noget andet job, end det jeg bestrider.”

Forlydenderne om, at Mette Frederiksen kan blive Natos næste generalsekretær, fik et skud gødning, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) i sidste uge begyndte at forholde sig til rygterne. Dermed blev rygterne en politisk realitet, skrev avisen på lederplads.

Det er dog underligt, at Mette Frederiksen ikke maner rygterne hårdere til jorden, mener politisk analytiker hos TV 2, Jesper Vestergren. Han påpeger, at det derfor er blevet en ”offentlig hemmelighed, at hun er i spil til generalsekretærposten. Uanset om hun er kandidat eller ej”.

Vil du vide mere om, hvad Mette Frederiksens besøg handlede om, kan du blive klogere i dagens avis.

Pensionsmidler kan være investeret i atomvåben

Her ses en testaffyring af et såkaldt Minuteman III interkontinentalt ballistisk missil ved Vandenberg Air Force Base i 2017. Missilet kan bruges som atomvåben. Et selskab, som PFA investerer i, vurderes at fremstille komponenter til udviklingen af sådanne missiler. (Arkivfoto). - Foto: Us Air Force/Reuters/Ritzau Scanpix.

Og apropos Nato. Så kan atomvåben betragtes som et vigtig afskrækkelsesforsvar for netop Nato. Omvendt skaber de et væld af etiske dilemmaer, når ens pensionskasse investerer i sådanne masseødelæggelsesvåben.

Kristeligt Dagblad kan i dag fortælle, at Danmarks største pensionsselskab PFA siden 2019 har haft investeret i 10 selskaber, som andre udenlandske pensionskasser, banker og fonde har sortlistet, fordi selskaberne vurderes at være involveret i udvikling af atomvåben.

Det dilemma er nu aktuelt i Præsteforeningen, som siden 2019 har haft en kollektiv pensionsaftale med pensionsselskabet PFA. Hvordan foreningen vil tackle dilemmaet, og hvad PFA mon siger til kritikken, kan du få svar på her.

Tre korte fra udlandet

Vil du læse en stærk fortælling, skrevet af en datter om sin døende mor, så læs The New Yorker. Historien handler foruden sygdom, integrationsproblemer også om familiens møde med Jehovas Vidner.



I USA har den såkaldt Missionary Alliance, en sammenslutning af omkring 2000 protestantiske kirker, efter en årelang strid besluttet, at kvindelige præster også må ordineres ligesom mænd. Hidtil er kvinder kun blev indviet – eller consecrated - som det hedder på engelsk. Med ændringen må kvindelige præster også bære titlen pastor, skriver det kristne medie Christianity Today.



Pave Frans har sendt lederen af den italienske katolske kirkes ledelse, bispekonferencen, kardinal Matteo Zuppi til Kyiv. Her er kardinalen på en svær mission, skriver nyhedsbureauet Religion News Service, idet han skal promovere fred mellem Ukraine og Rusland.

Sagnomspunden kirke fundet i havet

Under "Den Store Manddrukning", som fandt sted i 1362, blev Rungholt ved Slesvig ramt af en fatal stormflod. Oversvømmelsen, mener man, kostede mellem 10.000 og 30.000 mennesker livet på blot én enkel nat. Lige siden har Rungholt været endnu en havets mange hemmeligheder. Nu kan forskere kaste lys over det nordtyske svar på Atlantis, skriver Berlingske.

Forskere har nemlig lokaliseret kirken i den nedsunkne handelsby. Rundt om byen har man også kunne konstatere, at der har været bebyggelse i en radius af to kilometer.

Forude venter der dog et uhyggeligt stort og nænsomt gravearbejde. Rungholt ligger nemlig under Vadehavet, der siden 2009 har været Unescos verdensarvsliste – og altså er fredet.