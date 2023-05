Nordfyns Kommune får ny Venstre-borgmester efter kyssesag

En række partier i Nordfyns Kommune er nået frem til en aftale om en konstituering med Mette Landtved-Holm (V) som borgmester.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse onsdag aften.

En ny aftale om en konstituering var nødvendig, efter at den afgående borgmester, Morten Andersen (V), meddelte sin afsked efter en sag om et kys.

Kommunen oplyste mandag, at Morten Andersen havde kysset en deltager til en personalejulefrokost i december og derfor stoppede som borgmester.

Den afgående borgmester skrev dengang på Facebook, at det "har sin rigtighed, at jeg på dansegulvet har kysset med en kvindelig deltager under julefrokosten".

- Jeg kan ikke ændre på det, men jeg giver en uforbeholden undskyldning for min ageren over for alle, skrev han.

For den tiltrædende borgmester, Mette Landtved-Holm, er det en mærkelig baggrund at begynde på den nye post på. Det forklarer hun til TV 2 Fyn.

- Det er lidt underligt. Ikke mindst i forhold til den måde, det sker på. Det er med meget blandede følelser, siger hun til det regionale medie.

- Det er simpelthen så ærgerligt, at en glorværdig borgmesterperiode, som Morten Andersen har haft, skal få den afslutning. Det har han slet ikke fortjent.

Torsdag aften træder kommunalbestyrelsen sammen for at stemme aftalen igennem.

Bag aftalen står Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne og en løsgænger. Radikale Venstre er ikke med.

Efter udmeldingen om kysset mandag har der været en vis usikkerhed om, hvorfor episoden mere konkret førte til Morten Andersens afgang.

Ifølge næstformanden i kommunens økonomiudvalg, Kasper Solberg (S), havde udvalget mistet tilliden til borgmesteren på grund af løgne over for udvalget.

Det har Morten Andersen dog afvist med den forklaring, at han slet ikke kunne huske kysset.

- Jeg har jo ikke kunnet redegøre for, hvem jeg har kysset den aften. Det er oprigtigt. Det kunne jeg ikke. Jeg valgte at sige det, jeg vidste. Og jeg kan ikke sige mere, end jeg ved, sagde Morten Andersen til DR Fyn.

