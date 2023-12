Nordic Waste opsiger medarbejdere under kamp mod jordskred

Jordrensningsvirksomheden Nordic Waste, som gennem flere uger har kæmpet med at få et stort jordskred under kontrol i Randers, er nødt til at opsige medarbejdere.

Det drejer sig om cirka 30 medarbejdere, oplyser virksomheden.

Driften har desuden været indstillet gennem en længere periode. Det vil den også være i nærmeste fremtid.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra virksomheden.

- Som følge af det intensive opbremsningsarbejde med jordskredet og den efterfølgende store ødelæggelse af Nordic Wastes arealer og bygninger har driften gennem længere tid været indstillet, og vil være det i den nærmeste fremtid.

- Det er nu derfor desværre nødvendigt at opsige mange dygtige medarbejdere, indtil driften kan genoptages, lyder det.

Der er i realiteten ingen arbejdsplads at møde ind til, skriver Nordic Waste i pressemeddelelsen.

Virksomheden forsøger at hjælpe de ansatte videre i nye job, lyder det.

Ifølge Nordic Waste betød efterårets massive regnmængder store jordskred på virksomhedens grund.

I begyndelsen har december udviklede det sig voldsomt. Siden er der blevet kæmpet for at forsøge at inddæmme jordskredet.

Det er en alvorlig sag, fordi forurenet jord fra virksomheden kan ende i Alling Å og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randers Fjord.

Torsdag var miljøminister Magnus Heunicke (S) på besøg på stedet. Han kaldte det "en tikkende miljøbombe".

/ritzau/