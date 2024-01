Nordic Waste påbudt at stille økonomisk sikkerhed på 205 millioner

Inden klokken 16 torsdag skal jordrensningsvirksomheden Nordic Waste sende dokumentation på, at de kan stille en markant økonomisk sikkerhed.

Det fremgår af et påbud fra Miljøstyrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Beløbet lyder på 205 millioner kroner og skal ifølge mediet dække de omkostninger, der har været for Randers Kommune, der har arbejdet for at afværge miljømæssige konsekvenser ved et jordskred på virksomhedens grund.

Styrelsen skriver blandt andet i påbuddet, at Nordic Waste som ansvarlig for den "overhængende fare for miljøskade" skal "stille sikkerhed over for Miljøstyrelsen med 205 millioner kroner til opfyldelse af sine forpligtelser til at træffe forebyggende foranstaltninger", skriver mediet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Styrelsen kræver, at virksomheden Nordic Waste, der arbejder med at rense forurenet jord, skal fremvise en bankgaranti, sætte det trecifrede millionbeløb ind på en konto eller fremvise, at et forsikringsselskab kan betale beløbet.

Dokumentationen for det skal sendes til styrelsen inden klokken 16 torsdag, fremgår det af påbuddet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Hvis Nordic Waste ikke imødekommer påbuddet, vil styrelsen indlede retlige skridt mod jordrensningsvirksomheden.

Ud over det store millionbeløb lyder det også i påbuddet, at styrelsen har påbudt Nordic Waste at genoptage arbejdet med at stoppe den potentielle miljøkatastrofe, skriver Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tirsdag kom DR i besiddelse af et fortroligt notat, som samme dag var blevet stemt igennem i Finansudvalget.

Ifølge det har Folketinget afsat helt samme beløb, som Nordic Waste er påbudt at stille i sikkerhed, altså 205 millioner kroner for at afværge miljømæssige konsekvenser ved jordskreddet.

Pengene fra Folketinget skal ifølge DR række, hvis ikke virksomheden stiller med økonomisk sikkerhed, og de kan altså ses som en garanti.

/ritzau/