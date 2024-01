Nordic Waste vil undersøge årsag til tontungt jordskred

Et jordskred, der i snart en måned har foregået ved virksomheden Nordic Waste ved Randers og truet med at forurene Alling Å, burde slet ikke have fundet sted.

Det mener jordvirksomheden Nordic Waste i hvert fald ikke.

Derfor vil firmaet nu igangsætte en uvildig undersøgelse af årsagen til jordskred.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Den har derfor hyret rådgivningsvirksomheden GEO til at analysere årsagerne bag jordskreddet, der fandt sted i december ved Randers.

- Vi har med en sag at gøre, hvor der er mange ubekendte. Skyldes ulykken de ekstreme mængder nedbør i 2023? Er årsagen at dele af den naturlige lerkappe har revet sig løs? Eller er der andre ting, der har spillet en rolle?, skriver firmaet i pressemeddelelsen.

- Faktum er, at ingen ved det med sikkerhed, skriver de derefter.

Undersøgelsen vil blive iværksæt i marts eller april, skriver Nordic Waste.

Den kan nemlig ikke sættes i gang, før jordskreddet er i ro, og der er mindre nedbør.

I pressemeddelelsen skriver virksomheden, at 2,5 millioner ton jord er i bevægelse, og at det indebærer en stor arbejdsindsats for at sikre Alling Å og den omkringliggende natur.

Jordskreddet tog fart i starten af december. I midten af december forlod Nordic Waste selv opgaven med at få jordskreddet under kontrol. Siden har Randers Kommune stået med ansvaret.

Selv mener Nordic Waste dog ikke, at man lagde ansvaret fra sig.

I fredags udsendte virksomheden en pressemeddelelse, hvor den blandt andet skrev, at man havde deltaget i arbejdet med at stoppe jordskreddet og forhindre den forurenede jord i at sprede sig.

Virksomheden hævdede ligeledes at have brugt et tocifret millionbeløb i december på at sikre pladsen og forhindre jordskreddet i at sprede sig.

Men fordi der er grænser for, hvad man som privat virksomhed må og kan, overlod man styringen af oprydningsarbejdet til Randers Kommune, da jordskreddet for alvor tog fat, sagde selskabet.

Randers Kommune reagerede hurtigt på fredagens udmelding.

Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune, sagde i den forbindelse, at de "ikke kan genkende udlægningen i pressemeddelelsen".

En del af den forurenede jord skal fjernes og bruges andre steder. Blandt andet til bakker i Herning og støjvold i Silkeborg.

