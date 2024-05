Nordic Wastes søsterselskab politianmeldes for ulovlig deponi af jord

Region Midtjylland har politianmeldt DSH Recycling A/S, som er søsterselskab til Nordic Waste, for at placere jord på områder, der ikke er givet tilladelse til.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Politianmeldelsen sker på baggrund af et nyligt tilsyn. Her fik regionen for første gang siden et stort jordskred i vinter mulighed for at se det område, hvor der er givet dispensation fra jordforureningsloven.

Tilsynet og nye luftfotos viser ifølge regionen, at der er deponeret jord på et cirka tre hektar stort areal uden for det tilladte område.

Sagen "er egentlig meget klar", siger Morten Bondgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands afdeling for jordforurening, til TV 2 Østjylland.

- De har fået en dispensation, som de har forbrudt sig imod, og det er efter vores opfattelse så groft, at vi skrider direkte til politianmeldelse.

I 2018 fik DSH Recycling A/S dispensation fra jordforureningslovens paragraf 52.

Dermed kunne virksomheden inden for et bestemt område placere ren eller lettere forurenet jord.

DSH har så lejet grunden ud til Nordic Waste, som har stået for det praktiske.

Det vides ifølge TV 2 Østjylland ikke, om den jord, der angiveligt har været placeret på de ulovlige områder, har haft betydning for det store jordskred ved Ølst, som myndighederne har kæmpet med at få kontrol over siden i vinter.

