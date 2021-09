Nordisk kost med kål og fisk er guld værd for helbredet

Kål, fisk og fuldkorn - det er, kort fortalt, vejen til et sundere helbred.

Det er en af konklusionerne i en ny rapport foretaget af Vidensråd for Forebyggelse.

Ifølge rapporten er der store sundhedsmæssige fordele ved at spise nordisk kost. Især når det kommer til livsstilssygdomme såsom type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom.

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af forskere med indsigt i fødevarer, kostmønstre, sundhed og sygdom.

I rapporten er nordisk kost defineret som kost, der består af for eksempel fuldkornsprodukter, grove grøntsager, frugt, bær, nødder, olie og fisk.

Der er tale om lokale råvarer. Og kosten er i høj grad plantebaseret.

- Det vi kan konkludere, er, at risikoen for at udvikle blandt andet type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom kan nedsættes ved at spise nordisk kost, siger Kjeld Hermansen, der er adjungeret professor og formand for arbejdsgruppen, i en pressemeddelelse.

- Og det ser ud til, at nordisk kost har en positiv effekt på vægttab, for tidlig død og muligvis forebyggelse af visse kræftformer, siger han.

Mens rodfrugter, bælgfrugter og nødder er højt prioriteret i nordisk kost, ligger mejeriprodukter, salt og sukker længere nede ad listen.

Grunden til, at kostformen fører til et bedre helbred, er ifølge rapporten, at den har en positiv virkning på tarmen og hormonsystemet. Det er med til at give de positive sundhedseffekter.

Kostmønstret er langt henad vejen på linje med de officielle kostråd fra myndighederne, siger Kjeld Hermansen.

- Det kommer nok næppe som nogen overraskelse, at de nævnte fødevarer hver for sig er sunde. Men i denne rapport har vi set på dem som et samlet kostmønster og har samlet den forskning og evidens, der er for effekten af nordisk kost som et hele.

- Og det er væsentligt, fordi det giver os et stærkt fundament til at anbefale fremme af et kostmønster som nordisk kost, siger han.

Vidensråd for Forebyggelse er et uafhængigt råd. Det består af 15 eksperter, som samler og formidler den nyeste forskningsviden om forebyggelse af sygdom og fremme af befolkningens sundhed.

