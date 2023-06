Nordiske statsledere står uafklaret tilbage efter Wagner-mytteri

På det årlige sommermøde for de nordiske regeringsledere var Wagner-gruppens mytteri i Rusland i weekenden øverst på dagsordenen.

Vært for topmødet var Islands statsminister, Katrin Jakobsdottir. Hun mener, at hændelserne i Rusland viser, hvor "uforudsigelig situationen kan blive i landet på kort tid".

Det sagde hun på et pressemøde, hvor alle fem nordiske statsledere deltog sammen med ledere for Åland, Færøerne og Grønland.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, var inviteret til mødet som særlig gæst.

Han medgiver, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål efter Wagner-gruppens bevægelser i den sydvestlige del af Rusland.

- Alle har mange spørgsmål om, hvad det egentlig betyder, men vi har endnu ikke mange svar. Og jeg tror ikke, at det vil være godt for noget, at vi begynder at spekulere. Det er et internt anliggende for Rusland, siger Justin Trudeau.

Bevæbnede kolonner af soldater fra Wagner-gruppen begyndte natten til lørdag dansk tid at bevæge sig fra den sydlige russiske by Rostov med kurs mod Ruslands hovedstad, Moskva.

Lørdag aften bekræftede Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, at han var gået med til at stoppe fremrykningen af soldater i Rusland og nedtrappe situationen.

Han oplyste i den forbindelse, at gruppens soldater var nået frem til omkring 200 kilometer fra Moskva.

Aftalen om at nedtrappe situationen kom, efter at Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, havde talt med Prigozjin og mæglet i den optrappede konflikt.

Aftalen omfatter blandt andet immunitet til dem, der tog del i mytteriet. Den indebærer også, at Wagner-lederen flytter til Belarus.

Statsminister Mette Frederiksen (S) lagde på pressemødet stor vægt på, at støtten til Ukraine skal fortsætte, så "landet er i stand til at beskytte sig selv".

- Vi er alle meget ligesindede lande, og vi er nødt til at donere endnu mere til Ukraine, siger hun.

Derudover har landene diskuteret en række "interne spørgsmål" om Arktis og landenes fælles havområder, lyder det.

- Vi har talt om klimaforandringer, og at vi er nødt til at tage global ansvarlighed, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/